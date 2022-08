Sommerliche Landpartie auf Hof Imhorst in Felde erneut ein Publikumsmagnet

Rund 600 Gäste verbringen bei der dritten Imhorster Landluft einen schönen Nachmittag. © Schlüter-Ehrecke

Felde – Bei bestem Sommerwetter genossen am Sonntag mehr als 600 Besucherinnen und Besucher die dritte Landpartie auf Hof Imhorst. Es gab Gebackenes und Gebrautes, Gestaltetes und Gebautes, Gespieltes und Gesundes – ein Schmaus für die Sinne. Mehr als 30 Ausstellende präsentierten sich im weitläufigen Garten des inmitten von Feldern gelegenen Hofes und überall sah man beim Flanieren und Bummeln entspannte Gesichter.

Sanfte Gitarrenmusik von Graham Coleman unterstützte hervorragend die Stimmung.

Zum ersten Mal dabei war unter anderem Jaro Birkigt. Der Oldenburger stellte Gedrechseltes aus regionalem Holz aus, jedes Stück ein Unikat. Birke, Pflaume, Eibe werden bei ihm zu Vasen, Schalen, Kugeln. „Wie reagiert das Holz, wie wird es aussehen? Das Überraschende gefällt mir am Drechseln“, erläuterte er seine Leidenschaft.

Auch Felicia Schley und Cleonice Goltz feierten Premiere auf Imhorst. Schley bot Gefilztes aus Bergschafwolle an. Goltz präsentierte faszinierend schöne Frauenskulpturen und ließ sich bei deren Fertigung von der Upcycling-Idee leiten: Im ersten Leben waren die Figuren Plastik-Sektflöten und Shampooflaschen.

Tomaten über Tomaten. Im Gewächshaus gedeiht das Gemüse prächtig. © Schlüter-Ehrecke

Die Landpartie mit Kunsthandwerk, Kultur und Kulinarischem war zugleich auch das erste Fest der neuen Hofgemeinschaft Imhorst. Die geführten Rundgänge mit vielen Infos zur ersten Saison der Bio-Bauern stießen auf enormes Interesse. Innerhalb eines Jahres hat sich viel verändert auf dem Areal, das einmal ein 26 Hektar großer ökologisch bewirtschafteter Betrieb werden soll. Auf zunächst einem Hektar gedeiht bereits das erste Freilandgemüse. Kohl, Möhren, Zucchini, Kürbisse, ja sogar Melonen – alle 25 ausgebrachten Kulturen sind auf dem sandigen Lehmboden „super gewachsen. Das hat uns positiv überrascht“, berichtet Miriam Sachs von der neuen Betriebsgemeinschaft. Verkauft wird das Gemüse über das Naturkostkontor Bremen sowie auf dem Wochenmarkt in Horn-Lehe. In Planung ist auch ein Hof-Verkauf.

Früher eine Plastik-Sektflöte, jetzt eine freizügige Dame: Cleonice Goltz präsentiert Upcycling-Skulpturen. © Schlüter-Ehrecke

Auf der anderen Seite der Hofstelle haben inzwischen 15 Bienenvölker ihr neues Zuhause gefunden. In direkter Nachbarschaft wachsen derweil 1 000 veredelte Obstbäume sowie zahlreiche Sträucher in der Baumschule heran. Im Herbst soll das gesamte Betriebsgelände erst eingezäunt und dann mit den Sträuchern in Form einer Hecke bepflanzt werden. „Wir müssen das wegen der Rehe machen“, sagte Sachs.

Die beiden größten Veränderungen aber fielen den Gästen schon bei der Anfahrt ins Auge. In einem riesigen Gewächshaus gedeihen Tomaten, Paprika, Gurken und Auberginen. Die Türen standen offen und viele fühlten sich beim Gang durch die Glashalle wie in einem Urwald, so hoch standen die Tomaten. Beeindruckend war auch der Blick auf den im Frühjahr angelegten Regenwasserspeicher zur Bewässerung der Anbauflächen.

Die Hofgemeinschaft plant derweil emsig weiter. So soll 2023 direkt neben dem Speicherteich die alte Saft-Mosterei von Betriebsmitglied Martin Clausen wieder aufgebaut werden. Die Gemüseanbauflächen werden vergrößert. Auch die Idee einer Solidarischen Gemeinschaft zur besseren Vermarktung steht im Raum. Und mit Rindern und Hühnern könnte die Tierhaltung ausgebaut werden.

