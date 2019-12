Schwertransporter fährt in Graben

+ Der Auflieger schliddert in den Graben. Foto: Polizei

Emtinghausen – Die Syker Straße in Emtinghausen-Bahlum (Samtgemeinde Thedinghausen) ist seit dem Mittag nach einem Verkehrsunfall vollgesperrt. Infolge von Unachtsamkeit kam der Fahrer eines Schwertransporters nach rechts von der Landesstraße 354 ab. Der Auflieger kippte halb um und blieb im Graben liegen. Die Zugmaschine geriet in den Gegenverkehr. Mithilfe eines 72-Tonnen-Krans soll der Laster in den frühen Abendstunden geborgen werden. Der Fahrer blieb unverletzt. pk