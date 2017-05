Schwertransporte nach Blender: Hier wird Platz geschaffen

Nicht etwa um große Straßenbauarbeiten geht es hier an der Einmündung Härsen- und Verdener Straße in Morsum. Vielmehr wurde durch Abdecken des Bodens mit Metallplatten Platz und sicherer Grund für Schwertransporte am Wochenende geschaffen. Es werden nämlich Teile für die neuen großen Windanlagen in Blender angeliefert, teilte die Samtgemeinde auf Nachfrage mit. Auf ähnliche Art wie hier sind deshalb auch Kurvenquerschnitte etwa in Werder und am Beppener Kreisel für die großen Transporter erweitert worden. Diese Vorarbeiten waren einigen Zeitungslesern aufgefallen und hatten Spekulationen ausgelöst. - Foto: Albrecht