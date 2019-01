Schwäne-Großversammlung in Eißel

Eißel - Hunderte von Sing- und Höckerschwänen im Raum Thedinghausen lassen sich schmecken, was die Landwirte so angerichtet haben. Wolfgang Pankalla von den „Naturfreunden“ hat beobachtet, wie die gefiederten Besucher „sich auf 200 Metern Länge durch die jungen Pflanzen fressen und dabei kaum noch aufstehen“.

Da er den nötigen Abstand wahrte, blieben die Vögel sitzen und mussten „die Kalorien für den Rückflug nicht durch vorzeitige Flucht verbrauchen“, schreibt der Naturfreund und -kenner aus Weyhe. Das Besondere für ihn war, dass der mitteleuropäische Höckerschwan wie selbstverständlich seinen Platz direkt neben dem adeligen Singschwan aus Taiga und Tundra eingenommen habe. Das Haupt-Brutgebiet der Singschwäne sind die Weiten Sibiriens.

Zusammen mit den rastenden Gänsen sei dies „ein gutes Zwischenspiel, das jetzt auf seine Krönung durch den Zug der Zwergschwäne in Schleswig-Holstein wartet, bevor sich klappernd die ersten Weißstörche wieder bei uns einfinden“.

Alles, was unsere Region verlassen will und kann, habe sich auf den Weg in wärmere Gefilde begeben. Seit Jahren hat Pankalla den Weg der Kraniche von ersten Sammelpunkten in Schweden und den Küsten Mecklenburg-Vorpommern über die bekannten Rastplätze in Brandenburg, Tister- und Goldenstedter Moor, der Diepholzer Moorniederung durch Frankreich bis in die spanische Extremadura begleitet.

„Andere stimmgewaltige Arten“ seien mit Gänsen und Schwänen jetzt an deren Stelle getreten und könnten teilweise wie jetzt in Eißel für die Völkerverständigung als gute Beispiele herhalten, findet der Naturbeobachter. Bei manchen Landwirten hält sich die Freude in Grenzen.