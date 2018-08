Schulwegsicherheit in Riede-Felde: Keine Maßnahmen ergriffen

Riede/Felde - Leider seien bis heute „keine Maßnahmen zum Schutz der schwächsten Verkehrsteilnehmer ergriffen worden“, bedauert Ilse Lange fünf Jahre nach Einreichen der Petition zur mangelnden Schulwegsicherheit an den Landesstraßen in Riede-Felde.

Ilse Lange hatte diese Initiative maßgeblich mit angestoßen. In der Petition an den Landtagspräsidenten werden sichere Übergänge mit Druckampeln oder Zebrastreifen an den drei Schulbushaltestellen der Landestraße in Felde, sowie ein sicherer Radweg an der Landesstraße nach Okel – oder zumindest ein Gehweg bis Abzweigung Heiligenbruch – gefordert. Auch Tempo 50 oder das Versetzen des Ortseingangsschildes im bisher außerhalb liegenden Landesstraßenbereich will die Initiative.

Im August 2017 – vier Jahre nach Einreichen der ersten Petition – habe der Wirtschaftsausschuss des Landtages die höchste Stufe „Berücksichtigung“ empfohlen. Am 28. Februar 2018 – es gab eine neue Landesregierung – wurde die Eingabe wieder im Landtag behandelt. Zu den Querungshilfen an den drei Schulbushaltestellen habe MdL Bode (FDP) angeraten, das auf kommunaler Ebene zu klären. Die Bürgerinitiative (BI) habe auch mehrfach nachgefragt und dem Landrat Bohlmann in Form von rund 1.000 Unterstützer-Unterschriften ihr Anliegen nahegebracht – ohne Erfolg, bedauert Ilse Lange.

Zuletzt sei am 28. Februar mitgeteilt worden: „Die Eingabe wird der Landesregierung zur Erwägung überwiesen.“ Hierzu habe die Landesregierung dann sechs Monate Zeit – also bis Ende August. „Wir warten auf den positiven Durchbruch und hoffen, dass bis dahin kein Kind auf dem Schulweg zu Schaden kommt“, kommentiert die Lange. Es sei offenbar „nur schwer möglich, dafür Sorge zu tragen, dass die schwächsten Verkehrsteilnehmer in dem kleinen Dorf Felde mitten in Niedersachsen heil und sicher über die Landesstraße und zur Bushaltestelle kommen“. Die BI Schulwegsicherheit werde sich aber weiter engagieren.

Dank des Sponsorings örtlicher Betriebe seien neue Banner in Felde und Okel aufgebaut werden, und am 23. November sei im Gasthaus Scholvin-Ortmann ein Benefizkonzert mit der Bremer Rentnerband „NeverTooLate“ zugunsten der Bürgerinitiative geplant – nach dem Motto „Alt hilft Jung!“

