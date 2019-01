Schützengilde setzt auf Digitalisierung

Die digitale schießsportliche Ausrüstung möchte die Schützengilde Thedinghausen mit der Anschaffung eines wettbewerbsfähigen Lichtpunktgewehres für Kinder weiter forcieren.

Thedinghausen - „Wir sind digitaltechnisch durch unsere Luftgewehr- und Kleinkaliber-Anlagen auf dem richtigen Weg“, war vom Vorsitzenden Ralf Schröder bei der Jahresversammlung der Schützengilde im Schießstand zu hören. „Jetzt müssen wir auch den nächsten Schritt tun“, machte Schröder Werbung für die Neuinvestition.

Schriftführer Wilhelm Köhler erklärte dazu, dass die Kinder dann nicht umsonst trainieren und unter den ein oder anderen Wettbewerbsbedingungen ihren Trainingsfleiß unter Beweis stellen können und so einen Ansporn haben, den Schießsport weiter auszuüben. Zurzeit trainieren elf Kinder und Jugendliche regelmäßig.

Mit Malte Behrens konnte der Verein einen engagierten jungen Mann als stellvertretenden Jugendsportleiter dazugewinnen. Er komplettiert das Jugendleiterteam um Heike Lühmann und Nils Henke.

Gelobt wurde im Rahmen der Versammlung die sehr aktiven Damen- und Seniorenabteilungen, die an vielen Veranstaltungen mit guten Ergebnissen teilgenommen hatten, betonte der Vorsitzende. Deswegen bekam Sigrid Prößler mit der goldenen Ehrenschleife auch eine ganz besondere und seltene Auszeichnung für 40 Jahre in einem gewählten Amt.

Das Thedinghauser Schützenfest soll am 6. und 7. Juli auf dem Gelände des Erbhofes gefeiert werden. Die Umgestaltung des Festgeländes wurde von vielen Seiten ausdrücklich gelobt und durch sehr guten Besuch honoriert. „Deswegen werden wir an dem Konzept vom vergangenen Jahr festhalten“, kündigte Schröder an. Auch das Kinderprogramm solle weiter im Fokus bleiben. Am 9. Februar feiert die Gilde den Winterball im Gasthof Niedersachsen, der mit einem Schnitzelbüfett um 19 Uhr beginnt. Schon einen Tag später gibt es an gleicher Stelle ab 15 Uhr den Thedinghauser Kinderkarneval. Am 15. Februar folgt das beliebte Schießen um „Hedwigs“, und für den 23. Februar lädt der Verein Mitglieder zur Kohltour ein.

Bei der Versammlung gab es eine Reihe von Wahlen und Ehrungen, wobei die Ernennungen von Friedhelm Kothe, Joachim Meyer, Hans-Erich Stieghahn, Ralf Winkler, Helmut Winter und Gerda Meissner den Höhepunkt bildeten. ha