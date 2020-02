Thedinghausen - Von Philipp Köster. Statt auf dem Weg zur Arbeit morgens lange im Stau zu stehen, können Berufstätige aus der Samtgemeinde vielleicht schon im kommenden Jahr ein offenes Büro in Thedinghausen nutzen. Eine Umfrage zum Thema „Co-Working Space“, die Dirk Fornahl aus Blender und Wirtschaftsförderer Frank Bielefeld angeschoben hatten (wir berichteten), ist inzwischen ausgewertet.

Demnach sind laut Fornahl 110 Fragebögen online ausgefüllt worden. Etwa 60 Teilnehmer haben ihr Interesse bekundet, tage- oder zumindest stundenweise ihrer Tätigkeit in einem solchen für jedermann zugänglichen offenen Büro nachzugehen. Denn viele, auch das ein Ergebnis der Umfrage, fahren mehr als eine Stunde zu ihrer Arbeit, rund 50 Prozent. „Es ist also für die Leute interessant, und es schont die Umwelt“, sagt Dirk Fornahl, Uniprofessor in Bremen.

Wie müsste ein solcher Raum ausgestattet sein? „Die Menschen wollen schnelles Internet und Kaffee.“ Hintergrund: An einer schnellen Datenverbindung von und ins Netz hapert es in vielen ländlichen Gegenden noch immer, was gegen Home Office spricht und einer der Beweggründe der Initiatoren für das Gemeinschaftsbüro war. Auch Scanner, Drucker und Kopierer sollten in dem Raum sein, berichtet Fornahl aus den Ergebnissen.

Die Teilnehmer, für die der Co-Working-Space nicht infrage kommt, gaben an, dass ihr Arbeitgeber keine Formen von Home Office akzetiere, zumal es datenschutzrechtliche Gründe gebe.

Fornahl und Bielefeld können dank der vielen positiven Rückmeldungen – einige häten laut Fornahl schon bei ihrem Arbeitgeber vorgefühlt – und dank eines abgesegneten Kurzantrags bereits jetzt auf die zu 100 Prozent vom Land geförderte Expertise eines Fachgutachters bauen, der zurzeit bei Kostenerstellung und Antragstellung hilft. Bis zum 15. März muss der „richtige“ Antrag fertig sein. Jedoch heben Dirk Fornahl und Frank Bielefeld mit Nachdruck hervor: Zunächst müsse die Politik im Samtgemeindeausschuss am 10. März ihre Zustimmung geben. Entsprechend bedeckt halten sich beide mit zu vielen Details, ehe das Projekt nicht im Entscheidergremium dezidiert vorgestellt und dessen Kostenrahmen ermittelt seien. Nur so viel: Das Gemeinschaftsbüro müsste in Thedinghausen sein. Denn die Fördermittel in Höhe von 60 Prozent würden sich einem Länderprogramm zur Stärkung der Grundzentren verdanken. Und das ist nun mal die Eyter-Kommune. 40 Prozent der Kosten müsste entsprechend die Samtgemeinde beisteuern.

Die Initiatoren haben Objekte im Auge, verraten aber keine Adresse, ebenso wenig, wie teuer das Projekt wird. Für die Nutzer wäre es natürlich auch nicht kostenlos, um unter vier Euro pro Stunde sind laut Fornahl realistisch, dem aber auch Halbtages- und Monatspakete vorschweben. Wer das Büro öfter nutze, bekomme eine Zugangskarte, die theoretisch Arbeiten an 24 Stunden an sieben Tagen in der Woche ermögliche.

15 Schreibtische würden zur Bedarfsabfrage passen, so Fornahl.