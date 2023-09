(Schnell-)Ladesäulen in Thedinghausen – plötzlich wie Pilze

Von: Philipp Köster

Pressefoto im Sonnenlicht, während der Skoda in Minutenschnelle mit 150 Kilowatt Leistung vom „Alpitronic Hypercharger“ betankt wird: (v.l.) Bastian Grimsehl, Leiter des Thedinghauser Raiffeisenmarktes, Gerhard Karkmann, Geschäftsführer Bioenergie bei der RWG (und Eigentümer des Skodas) sowie RWG-Vorstand Heinz von Hollen. © Köster

Thedinghausen – Mit öffentlichen Elektro-Ladesäulen sah es lange Jahre in der Samtgemeinde Thedinghausen eher bescheiden aus. Die einzige Möglichkeit gab es beim Edeka-Supermarkt. Geschäftsführer Ingo Kirchhoff hatte 2017 eine 22-Kilowatt-Säule der Firma Windstrom mit zwei Anschlüssen in Betrieb genommen. Doch seit etlichen Monaten funktionierte nur noch ein Anschluss, bevor im Frühsommer dieses Jahres eine neue Avacon-Säule installiert wurde.

Nun nimmt das Thema Lade-Infrastruktur aber buchstäblich Fahrt auf. Nicht nur dass Kirchhoff auf dem Parkplatz im Bereich der Haupteinfahrt zwei Schnellladesäulen mit zwei Anschlüssen hat aufstellen lassen. Auch wenige hundert Meter weiter Auf dem Rövekamp beim Raiffeisenmarkt kann man ab sofort sein Elektrofahrzeug aufladen – mit noch schnellerem Turbolader. Während die zwei brandneuen Kirchhoff-Schnelllader mit 50 Kilowatt die Batterien der Stromer versorgen, agieren die beiden Raiffeisen-Kabel sogar mit einer Leistung von maximal 150 kW.

Die beiden ganz neuen Schnellladesäulen (CCS-System) bei Edeka sind voraussichtlich nach dem Thänhuser Markt nutzbar. © Köster

Schon länger wollte die Raiffeisenwaren-Genossenschaft (RWG) was machen. „Unser Kerngeschäft ist zwar der Mineralölhandel, aber wir wollen uns nicht der Energiewende verschließen“, sagt RWG-Vorstandsmitglied Heinz von Hollen. Nach ersten Überlegungen, eine Schnellladesäule in Morsum zu errichten, setzte sich von Hollen nun für Thedinghausen-City ein. Gerhard Karkmann, Geschäftsführer Bioenergie bei der RWG Niedersachsen Mitte, spricht offen von einem Wagnis. Denn die Säule ist nicht etwa ein Schmankerl für einige Tesla fahrende Kunden des Raiffeisenmarktes. Die RWG erhofft sich möglichst viele Nutzerinnen und Nutzer, die auch recht viel Strom laden. Nur so könne sich das auf 20 Jahre Amortisationszeit angelegte 100 000-Euro- Projekt rechnen. Mit kleinen Ladeeinheiten im einstelligen kW-Bereich würde dieses Ziel nicht erreicht werden.

Die ein paar Wochen alten zwei Anschlüsse an der niedlichen Säule für Typ-2-Stecker bei Edeka verrichten schon ihren Dienst. © Köster

Nicht gerade preiswerte 85 Cent kostet eine Kilowattstunde, wenn man ohne Vertrag und über QR-Code, später sogar über einen EC-Karten-Terminal, lädt. Karkmann selber hat für seinen Skoda und dessen 80-kW-Batterie einen Vertrag vom VW-Konzern: Zur monatlichen Grundgebühr von 15 Euro kommen 54 Cent für die Kilowattstunde. Und Geld verdient wird bei der RWG nur über den Strompreis, der 30 Prozent des prognostizierten Umsatzes ausmacht. Der Rest geht für Dienstleister, die die Abrechnung erledigen, und die Technik drauf.

Zurück zur Lademöglichkeit bei Kirchhoff: Schon vor sechs Jahren hatte der Inhaber den Grundgedanken mit der damals noch eher langsam wachsenden E-Mobilität mitzugehen. „Wir wollten unseren Kunden die Möglichkeit geben, während des Einkaufes bequem ihr Fahrzeug aufzutanken“, so Kirchhoff. Es gehe darum, den Kunden und Einwohnern etwas zurückzugeben. Das kann man durchaus wörtlich nehmen. Denn bis vor Kurzem war das Laden dort kostenlos.

100 000 Euro hat Kirchhoff für die drei neuen Säulen mit je zwei 50- und 22-Kilowatt-Anschlüssen, in die Hand genommen. Auch hier kann der Akku des Autos also binnen der Dauer eines Wochenendeinkaufs fast vollständig aufgeladen werden, zumindest an den 50-kW-Buchsen. Eine Reduzierung des Flusses des zu 100 Prozent grünen Stroms sei auch bei mehreren Ladevorgängen gleichzeitig ausgeschlossen. Bei der RWG-Säule halbiert sich die Leistung auf immer noch schnelle 2 mal 75 kW bei zwei angeschlossenen Autos.

Die Inbetriebnahme der schnellen Säulen bei Edeka ist für die Woche nach dem Thänhuser Markt geplant. Abgerechnet wird zum Beispiel mit QR-Code-Scan und Kreditkarte oder Ladekarten der Hersteller und Stromversorger. Das Preisspektrum ist da breit gefächert.

Wenn dieses Angebot gut angenommen werde, sei der Bau weiterer Ladesäulen vorgesehen, blickt Kirchhoff in die Zukunft.

Das können sich auch die RWG-Leute Heinz von Hollen und Gerhard Karkmann vorstellen. Zumal der Einzelhandel ab 1. Januar 2025 verpflichtet ist, pro 20 Parkplätzen eine Lademöglichkeit und für je fünf weitere Parkplätze je auch einen weiteren Anschluss vorzuhalten.

Für den Bürgerbusverein hat die jüngste Schnellladesäulen-Entwicklung übrigens keine Relevanz, was die Anschaffung eines Elektroautos angeht. Die Reichweite der Akkus ist – auch bezogen auf das in den Fahrerlizenzen erlaubte zulässige Gesamtgewicht des Autos – noch zu gering. Vereinsvorsitzender Wolfgang Kaib wartet mit seinem Team auf ein Elektroauto mit Brennstoffzelle, die den Akku während der Fahrt nachlädt, muss aber das alte Auto recht kurzfristig ersetzen – durch eines mit einem Verbrennungsmotor.

