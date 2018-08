Schloss Erbhof und Baumpark zu erkunden

Der erblühte Baumpark im Sommer – immer eine Augenweide. Am Tag des offenen Denkmals gibt es hier Kurzführungen.

THEDINGHAUSEN - Ein vielfältiges Programm für die gesamte Familie bereiten die Veranstalter für den „Tag des offenen Denkmals“ im und beim Schloss Erbhof Thedinghausen vor. Am Sonntag, 9. September, ist der 1620 erbaute Erbhof von 11 bis 17 Uhr für die Allgemeinheit geöffnet.

Der Förderkreis Erbhof, Heimatverein, Freiwillige Feuerwehr, der Geflügelzuchtverein und das Restaurant „Romance“ sind neben der örtlichen Tourist-Information an der Organisation beteiligt und hoffen auf reichlich Zuspruch. Der Eintritt ist frei.

Die Besucher haben Gelegenheit, sich den restaurierten Renaissancesaal im zweiten Obergeschoss anzusehen, in dem auch standesamtliche und freie Trauungen sowie Konzerte stattfinden, kündigen die Veranstalter an.

Zudem gebe es in der dieses Jahr eröffneten Dauerausstellung im ersten Obergeschoss umfassende Informationen über die wechselvolle Geschichte des Schlosses Erbhof – samt einiger Exponate aus früheren Zeiten.

Mit Ausstellungen und Programm für Kinder

In einer Bildschirmpräsentation der Tourist-Information werden die aufwendigen Renovierungsarbeiten gezeigt. Diese Präsentation läuft in einer Dauerschleife, so dass der Einstieg für den Zuschauer jederzeit möglich ist.

Um 14, 15 und 16 Uhr beginnen außerdem jeweils 30-minütige baumkundliche Kurzführungen im benachbarten Baumpark. Der Eintritt beträgt 2,50 Euro pro Person. Treffpunkt ist an der Rundbank neben dem Schloss.

Die Ausstellung des Heimatvereins und die Zuchtanlage des Geflügelvereins sind ebenfalls von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Die Freiwillige Feuerwehr Thedinghausen veranstaltet anlässlich der Indienststellung des neuen Löschfahrzeugs außerdem einen Tag der offenen Tür.

In der Zeit von 13 bis 18 Uhr wird der Öffentlichkeit laut Ankündigung ein breites Rahmenprogramm geboten. Brandschutzmobilkenner der VGH, das THW sowie die Polizei stehen allen Interessierten Rede und Antwort. Vorführungen rund um das Thema „Sicherheit“ runden das Programm ab.

Auch die Kinder kommen an diesem Tag nicht zu kurz. Neben einer Vorführung der Kinderfeuerwehr gibt es eine Hüpfburg, Eine Kinderschminkecke ist ebenfalls eingerichtet.

Die Feuerwehr bietet zudem neben anderen Getränken Kaffee und Kuchen an und bereitet am Grill einiges zu.

Weitere Einzelheiten sind unter www.thedinghausen.de und www.schloss-erbhof.dezu erfahren. Auskünfte gibt es außerdem bei Imke Meyer von der Tourist-Information, Telefon 04204/88-22, www.schloss-erbhof.de, www.thedinghausen.de, bei Ortsbrandmeister Timo Cordes von der Freiwilligen Feuerwehr Thedinghausen, Telefon 0151/14 91 01 12, bei Klaus-Dieter Schneider vom Thedinghauser Heimatverein, Telefon 04204/69 431, und bei Günter Stubbe vom Rassegeflügel-Zuchtverein, Telefon 04204/7210.