Mitgliederzahlen im Schützenverein Emtinghausen steigen

Schießsport und Geselligkeit

+ © Behr Für langjährige Vereinstreue wurden sie mit Urkunden und Ehrennadeln ausgezeichnet: Stehend von links: Manfred Körte, Helmut Niemann, Ute Körte, Kai Schröder, Wilco Asendorf und Daniel Dreyer. Vorne sitzend, von links: Hans Winkelmann, Peter Osmers und Herbert Hildebrand. © Behr

Emtinghausen - Das vergangene Jahr war für die Mitglieder des Schützenvereins Emtinghausen ein abwechslungsreiches Jahr mit zahlreichen Ereignissen und Festen. So konnte Vorsitzender Manfred Körte am Freitag in der Schützenhalle zahlreiche Mitglieder begrüßen, darunter den amtierenden Schützenkönig Norbert Borstelmann, der trotz Schneegestöber aus Arbergen angereist war.