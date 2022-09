Heinz-Erhardt-Interpret Thorsten Hamer begeistert Publikum bei Thänhuser Abend

Teilen

Beziehen das Publikum mit in die Show ein: Thorsten Hamer (l.) als Heinz Erhardt und Michael Opelder als Dr. Dr. Prof. Busch. © Albrecht

Thedinghausen – Stehenden Applaus gab es für Thorsten Hamer und Michael Opelder, die mit ihrer Heinz-Erhardt-Revue im Vorfeld des Thänhuser Marktes am Donnerstagabend vor 300 Gästen im Beck’s-Festzelt aufgetreten sind.

Wolfgang Golasowski, Vorsitzender der Gemeinschaft der Selbstständigen Thedinghausens (GdS), hatte mit dem Weyher Schauspieler und Heinz-Erhardt-Imitator Thorsten Hamer einen Künstler engagiert, der in seiner Rolle als legendärer Komiker und witzwendiger Wortverdreher Heinz Erhardt das Publikum unisono begeisterte.

Die Hornbrille und gescheitelten Haare, die nach vorne hängenden Schultern und schlenkernden Arme, die wippenden Beine und der verschmitzte Blick, ja selbst die Stimme – bei Hamers Aussehen, seiner Mimik, Gestik und dem Tonfall fühlte man sich sofort an das Original erinnert.

Und so tauchte das Publikum mit Erhardts Double mehr als zwei Stunden lang tief ein in die Zeiten, als einer der beliebtesten Unterhaltungskünstler des vergangenen Jahrhunderts sich mit klugem Wortwitz und wilder Wortakrobatik in die Herzen der Menschen haspelte.

Thorsten Hamer ist ein bundesweit gefragter Heinz-Erhardt-Imitator. Beim Thänhuser Abend begeistert er das Publikum. © Heiner Albrecht

Mit unglaublichem Tempo gab Hamer die besten Wortspiele („Ich aß Goetheglatzen, äh Schillerlocken“) und verdrehten Redewendungen („Zähne hoch und beiß den Kopf zusammen!“), Gedichte („Das Reh springt hoch, das Reh springt weit. Warum auch nicht, es hat ja Zeit“) und Weisheiten Erhardts („Frauen sind die Juwelen der Schöpfung. Man muss sie nur mit Fassung tragen“) wieder. Beim absoluten Klassiker, „die Made“ wurde gar das Publikum erfolgreich als Rezitierhilfe genutzt.

Getragen von einer Woge der Begeisterung und vielen Lachern genoss der Erhardt-Imitator sichtlich seinen Auftritt. Und immer wieder streute Bühnenpartner Michael Opelder in seiner Rolle als Dr. Dr. Prof. Busch biografische Daten und Anekdoten aus Heinz Erhardts Vita ein. Gesungen und gewipptanzt wurde natürlich auch. Am Schluss gab Hamer dem Publikum im Hinblick auf den Thänhuser Markt noch einen letzten Spruch Erhardts mit auf den Weg: „Das beste Essen ist immer noch das Trinken.“

Von Claudia Schlüter-Ehrecke