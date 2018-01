Schaukästen und Scheiben zerstört

Riede - Leider könne von einem friedlichen Jahreswechsel in Riede nicht die Rede sein, teilt ein dortiger Anwohner mit.

So wurden in der Neujahrsnacht die Schaukästen der Kirchengemeinde und des MTV Riede an der Dorfstraße zerstört. Die Täter hinterließen auch einigen Müll am Tatort.

An der Bushaltestelle Ortsmitte wurde ebenfalls einiger Schaden angerichtet. Einen metallenen Fahrradständer nutzten die Täter hier offenbar, Scheiben entzwei zu schlagen. Reste von Feuerwerk hat der Anwohner ebenfalls entdeckt.

Nach Erkenntnissen der Polizei wurde auch noch ein Fahrrad beschädigt. Inzwischen liegt eine Anzeige wegen Umweltverschmutzung und Sachbeschädigung vor.

Nähere Hinweise zu den Vorkommnissen nimmt das Polizeikommissariat Achim unter Telefon 04202 996-0 oder Fax: 04202 996-150 entgegen.