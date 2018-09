Ein Schafstall von 1670 ist in Hiddestorf zu bestaunen

Aus dem Jahr 1670 stammt das Gerüst dieses Schafstalls. Er wird nun in Hiddestorf wieder hergerichtet, ist noch nicht fertig, mit einer Dachplane bedeckt, aber am Sonntag schon zu besichtigen.

Blender-Hiddestorf - Seit fast 50 Jahren hat Hellmut Waltring rund um das renovierte Haupthaus seines Resthofes an der Hiddestorfer Dorfstraße 39 andere historische Fachwerkbauten „angesiedelt“ und damit deren Erhalt gesichert. Neueste Errungenschaft ist das Gerüst eines Schafstalls von 1670.

Auch dieser Stall, dessen Dach noch nicht ganz wiederhergestellt wurde, ist am „Tag des Offenen Denkmals“ zu besichtigen – also am Sonntag, 9. September. Waltring hofft, zwischen 11 und 18 Uhr zahlreiche interessierte Besucher auf dem rund 7500 Quadratmeter großen Anwesen begrüßen zu dürfen.

Zu bestaunen und zu erkunden sind auch ein Speicherbackhaus von 1769, eine Scheune aus der Zeit um 1800, ein weiterer Schafstall von 1814 und eine „große „Längsdurchfahrtscheune“ von 1709. Ebenfalls zum Ensemble gehören eine Fachwerkremise von 1800 und ein Sandsteinbrunnen von 1705.

Hellmut Waltring wurde schon mehrfach in der Zeitschrift „Der Holznagel“ von der Interessengemeinschaft Bauernhaus gewürdigt und bekam den einprägsamen Beinamen „Der Fachwerk-sammler von Hiddestorf“ zugesprochen. Mittlerweile aber ist dieser Sammler 77 Jahre alt, hat nicht mehr die Kraft von früher und möchte den gesamten Hof gern „in jüngere Hände abgeben“, sprich verkaufen.

Es gab schon Überlegungen, etwa das Grundstück aufzuteilen und ein Eiscafé oder eine Eisdiele hier zu eröffnen. Auch Heuhotel-Pläne waren im Gespräch.

Am liebsten wäre Waltring aber, dass jemand den gesamten Resthof übernimmt und weiter nutzt, berichtete der Hiddestorfer im „Holznagel“. Tierhaltung komme ebenfalls in Frage.

Bisher ist noch kein Nachfolger gefunden, doch könnte es durchaus sein, dass es am Sonntag hier schon den vorerst letzten „Tag des offenen Denkmals“ gibt.

Auch Getränke stünden natürlich bereit, versichert Waltring und hebt noch hervor, das auch der Vorbesitzer des alten Schafstalls anwesend sein werde.

la