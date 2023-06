Satzung soll Bäume und Hecken in Riede schützen

Von: Philipp Köster

Landschaftsprägende Hecke in Riede-Felde. © Köster

Riede – Die Grüne Liste im Rieder Rat will für die Gemeinde eine Baum- und Heckenschutzsatzung einführen. Ein entsprechender Antrag der Fraktion steht am heutigen Donnerstag, 8. Juni, im Ausschuss für Bau, Planung und Umwelt zur Beratung an. Die öffentliche Sitzung findet um 19.30 Uhr in der Grundschulmensa statt. Anlass ist, „dass an vielen Stellen des Ortes über Jahrhunderte gewachsene Bäume kurzerhand entfernt wurden.

Manchmal aus berechtigten Gründen, manchmal nicht“, heißt es dem von Ratsfrau Stefanie Klebe unterschriebenen Antrag vom 7. März. Bäume seien wichtig als Lebensraum für viele Arten, als CO2-Senke, Sauerstofflieferant, Schattenspender, Ausflugsziel, Spielort für Kinder sowie landschafts- und ortsbildprägend und dergleichen mehr. „Ohne Bäume und Hecken wären unsere Kulturlandschaften öd und erosionsgefährdet und unsere Ortsbilder tot“, schreibt Stefanie Klebe. Um die gerade Riede prägenden Bäume und Hecken vor einer „allzu leichtfertigen“ Entfernung zu schützen, solle der Rat eine entsprechende Satzung beschließen und umsetzen. Derzeit gebe es Heckenschutz lediglich für das Landschaftsschutzgebiet in der Rieder Marsch.

Die Grüne Liste richtet den Blick auf entsprechende Schutzverordnungen in den Nachbargemeinden Weyhe und Achim. Klimaschutz finde auch vor Ort statt und könne nicht nur für den Regenwald gefordert werden.

Beigefügt ist dem Antrag eine Mustersatzung als Diskussionsgrundlage. Sie regelt unter anderem Mindest-Stammumfänge und schließt Pappeln und Nadelgehölze (außer Eiben und Kiefern) aus, ferner Verbote, Schutz- und Pflegemaßnahmen sowie Ausnahmen von den Verboten.

Die Verwaltung gibt in der Mitteilungsvorlage zum Antrag zu bedenken, dass über Eingriffe in Natur und Landschaft, die nach dem Bundesnaturschutzgesetz genehmigungspflichtig sind, die Untere Naturschutzbehörde (UNB) des Landkreises zu entscheiden habe. „Es wäre somit zunächst festzustellen, welchen ,Raum’ eine kommunale Baum- und Heckenschutzsatzung überhaupt abdecken kann.“ Nach Kenntnis und Rechtsauffassung der Verwaltung müssten demnach nahezu alle Eingriffe mit der UNB abgestimmt werden. Bei der Verabschiedung einer zusätzlichen kommunalen Satzung könne es zu Doppelprüfungen und Bindung von Personalressourcen kommen.

Und weiter: „Sofern die Gemeinde Riede eine Baum- und Heckenschutzsatzung erlässt, nach der Genehmigungen für Baumfällungen ab einem Baumstammumfang von zum Beispiel von 80 Zentimeter erforderlich sind, wird suggeriert, dass ein Baum mit 79 Zentimeter Umfang antragslos gefällt werden darf, obwohl dieser Baum aber eventuell nach dem Bundesnaturschutzgesetz geschützt ist. Der Einwohner / die Einwohnerin würde die Fällung dann rechtswidrig vornehmen.“

