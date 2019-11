Sanierung, nicht Neuherstellung

Rieder Rat verwirft „zu teures“ Konzept eines Planungsbüros für Straße Auf dem Felde

+ Das 150 Meter lange Teilstück auf der Straße Auf dem Felde zwischen Laakewiese und Starenweg in Riede soll nur repariert werden. Foto: Behr

Riede - Von Philipp Köster. Die Straße Auf dem Felde zwischen Laakewiese und Starenweg in Riede ist in einem schlechten Zustand. Für die Reparatur hatte der Rat 70 000 Euro in den Haushalt 2019 einstellen lassen. Das Ritterhuder Ingenieur-Büro Kleberg und Partner hat inzwischen ein Sanierungskonzept erarbeitet. „Das hat ein bisschen gedauert“, sagte Bürgermeister Jürgen Winkelmann vor Kurzem in der Sitzung des Rieder Gemeinderates im Gasthaus Schierloh in Felde.