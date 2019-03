Sanierungen: Zwei Monate voller Vollsperrungen im Verlauf der L331

Alle fünf Bauabschnitte in der Übersicht - die komplette Karte öffnet sich per Klick.

Thedinghausen/Weyhe – Pendler, die aus Richtung Hoya kommend Bremen ansteuern und dabei die Gemeinden Weyhe und Thedinghausen passieren, müssen sich ab dem 1. April auf Veränderungen einstellen.

Die L andesstraße 331 wird dann zwischen Emtinghausen und Ahausen in fünf Bauabschnitten saniert. Währenddessen sind die jeweils betroffenen Bereiche voll gesperrt - die Bauarbeiten beginnen im Süden und wandern in Richtung Norden. Voraussichtlicher Bauabschluss ist laut Mitteilung des Verkehrsverbundes Niedersachsen der 31. Mai.

Die Bauarbeiten machen es notwendig, dass die Buslinien 107, 702, 721, 750 und 785 verlegt werden müssen. Die genauen Daten gibt am Ende dieses Artikels. Der Verkehrsverbund bittet insbesondere Schüler, sich zu informieren, damit sie nach den Osterferien nicht am falschen Ort und zur falschen Zeit auf den Bus warten.

Die Bauabschnitte in der Übersicht:

1. Bauabschnitt:

Emtinghausen, südlich Syker Straße bis circa Lange Straße geplant vom 1. bis 8. April 2019

Betroffen sind die Buslinien 107 und 750

Linie 107: Die Fahrzeit der Fahrten über Emtinghausen verlängert sich um circa 2 Minuten. Die Haltestelle „Emtinghausen, Wendt“ entfällt. Fahrgäste werden gebeten auf die 500 m entfernte Haltestelle „Emtinghausen, Zollhaus“ auszuweichen.

Linie 750: Die Haltestellen in Bahlum werden in umgekehrter Reihenfolge angefahren.

2. Bauabschnitt

Felde, südlich der Landesstraße 333 (Okeler Damm) bis Emtinghausen, Syker Straße geplant vom 9. bis 23. April 2019 (Osterferien)

Betroffen sind die Buslinien 107, 702, 750 und 785

Alle Linien: Die Haltestelle „Emtinghausen, Kreuzung“ wird auf den Bereich südlich der Syker Straße verlegt. Die Haltestellen „Emtinghausen, Abzweig Donnerstedt“, „Felde, Gasthaus Schierloh“, „Felde, Ortsmitte“ und „Felde, Voigt“ entfallen.

Linie 107: Der Umstieg zur Linie 785 Richtung Riede findet an den Haltestellen „Riede, Kreuzung/Schlüter“ und „Emtinghausen, Kreuzung“ (Ersatzhaltestelle) statt. Die Fahrzeit einzelner Fahrten verlängert sich um 5 bis 10 Minuten.

Linie 702: Umleitung von „Riede, Ortsmitte“ bis „Emtinghausen, Kreuzung“ über Donnerstedt. Die Abfahrtszeiten an den Haltestellen sind zum Teil geändert. Die Fahrzeit von Fahrten über Riede verlängert sich um circa 5 Minuten.

Linie 750: Umleitung von „Riede Ortsmitte“ bis „Emtinghausen, Kreuzung“ über Donnerstedt. Die Abfahrtszeiten an den Haltestellen sind zum Teil geändert. Die Fahrzeit verlängert sich um circa 5 Minuten.

Linie 785 (BürgerBus Thedinghausen): Die Haltestelle „Riede, Kreuzung / Schlüter“ wird zusätzlich angefahren. An dieser Haltestelle und der Ersatzhaltestelle „Emtinghausen, Kreuzung“ gibt es Umstiegsmöglichkeiten von der Linie 107 zur Linie 785 (BürgerBus Thedinghausen) in Fahrtrichtung Riede. Einige Fahrten entfallen, auf einigen Fahrten werden nicht alle regulären Haltestellen bedient. Die Fahrzeit verlängert sich um circa 2 bis 7 Minuten.

3. Bauabschnitt

Riede, südlich Thedinghauser Straße bis Felde, Landessstraße 333 geplant vom 24. April bis 8. Mai 2019

Betroffen sind die Buslinien 702, 721, 750 und 785 sowie indirekt die Linien 107 und 118

Durch die eingeschränkte Bedienung mancher Orte ist mit deutlichen Verlängerungen der Fahrzeit zu rechnen. Die Abfahrtszeiten vieler Fahrten sind geändert.

Linie 702: Die Fahrten zwischen Riede und Thedinghausen verkehren auf einer Umleitungsstrecke über Donnerstedt. Die Haltestelle „Riede, Bruchstraße“ entfällt. Die Haltestellen in Felde und Emtinghausen werden nur auf einzelnen Fahrten bedient. Auf der Linie 750 wird ein Zubringerverkehr zwischen Felde, Emtinghausen und Thedinghausen eingerichtet. Schüler aus Felde und Emtinghausen, die in Achim zur Schule gehen, können nur zur 1. Stunde anreisen. Nach der 6. Stunde gibt es Busse der Linie 702 sowohl Richtung Riede als auch Richtung Emtinghausen und Felde, nach der 5. und 8. Stunde können Fahrgäste die Zubringerbusse von Thedinghausen nach Emtinghausen und Felde nutzen.

Linie 721: Die Haltestelle „Riede, Schule“ wird an die Thedinghauser Straße / Ecke Schulstraße verlegt.

Linie 750: Die Fahrten zwischen Bremen und Thedinghausen verkehren auf einer Umleitungsstrecke über Donnerstedt. Die Haltestellen im Bereich Felde und Emtinghausen entfallen auf diesen Fahrten. Es werden Zubringerbusse eingesetzt, die Fahrgäste zwischen Bahlum, Felde, Emtinghausen und Thedinghausen befördern. Die Haltestelle „Riede, Schule“ wird an die Thedinghauser Straße / Ecke Schulstraße verlegt. Der Umstieg zwischen den Linien 118 und 750 findet an der Haltestelle „Dreye, Maschinenhof“ statt. Nur gegen 16 Uhr bleibt es beim Umstieg an der Haltestelle „Ahausen, Siedlung„. Der Umstieg zwischen den Linien 107 und 750 findet morgens an der Haltestelle „Emtinghausen, Kreuzung“ statt, mittags und nachmittags an der Haltestelle „Emtinghausen, Wendt„.

Linie 785 (BürgerBus Thedinghausen): Die Haltestelle „Riede, Am Landesgraben“ entfällt. Fahrgäste können stattdessen die Haltestelle „Riede, Bruchstraße“ benutzen. Zwischen den Haltestellen „Riede, Evers Weg“ und „Riede, Bruchstraße“ verkehren die Fahrten auf einer Umleitungsstrecke über die Straße Heiligenbruch.

4. Bauabschnitt

Riede, südlich Landesstraße 203 (Querdamm) bis Thedinghauser Straße geplant vom 9. bis 20. Mai 2019

Betroffen sind die Buslinien 750 und 785 sowie indirekt die Linie 118

Linie 750: Die Haltestelle „Riede, Bahnhof“ entfällt. Die Haltestelle „Riede, Ortsmitte“ (beide Fahrtrichtungen) wird in Richtung Emtinghausen (südlich der Thedinghauser Straße) verlegt. Die Fahrten zwischen Bremen und Riede verkehren auf einer Umleitungsstrecke über Querdamm, Dibbersen und Donnerstedt. Die Fahrzeit verlängert sich um circa 10 bis 15 Minuten. Der Umstieg zwischen den Linien 118 und 750 findet an der Haltestelle „Dreye, Maschinenhof“ statt. Nur gegen 16 Uhr bleibt es beim Umstieg an der Haltestelle „Ahausen, Siedlung„.

Linie 785 (BürgerBus Thedinghausen): Die Haltestelle „Riede, Bahnhof“ wird an die Kreuzung Bremer Straße / Im Alten Lande verlegt. Die Haltestellen „Riede, Ortsmitte“ und „Riede, Johann-Schweers-Weg“ werden auf die Thedinghauser Straße verlegt. Die Abfahrtszeiten in diesem Bereich ändern sich im Vergleich zum regulären Fahrplan. Darüber hinaus kann es einen Tag lang aufgrund Vollsperrung der Kreuzungsbereiche zum Ausfall von Haltestellen nördlich der Thedinghauser Straße kommen.

5. Bauabschnitt

Landkreisgrenze Diepholz / Verden südlich Ahausen bis Riede, Landesstraße 203, geplant vom 21. bis 29. Mai 2019

Betroffen ist die Buslinie 750 sowie indirekt die Linie 118

Die Haltestellen „Riede, Rieder Damm„, „Riede, Gärtnerei Ortmann“, „Ahausen, Siedlung“ und „Ahausen, Bei der Ziegelei“ entfallen. Die Fahrten zwischen Bremen und Riede verkehren auf einer Umleitungsstrecke über Landesstraße 333 und Sudweyhe nach Dreye. Die Fahrzeit verlängert sich um circa 25 Minuten. Der Umstieg zwischen den Linien 118 und 750 findet in diesem Bauabschnitt immer – auch um 16 Uhr – an der Haltestelle „Dreye, Maschinenhof“ statt.