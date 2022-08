Sandtransport in Thedinghausen mit Lkw statt Schiff

Von: Philipp Köster

Dibbersen – Die Firma Heidelberger Sand und Kies möchte den Abtransport der geförderten Sande am Kaperdeich in Dibbersen künftig per Lkw organisieren. Denn der Abtransport wie bisher mit dem Binnenschiff ist ab Ende des Jahres nicht mehr möglich. Das geht aus der Vorlage für die nächste Thedinghauser Bauausschusssitzung am Donnerstag, 1. September, um 19.30 Uhr im Wulmstorfer Dörphus hervor.

Im Raum stehen pro Tag stehen 16 Lkw-An- und Abfahrten. Dafür müsste allerdings die Gemeindestraße Kaperdeich ertüchtigt und an die Eißeler Dorfstraße (K 69) weiter östlich als bisher angebunden werden. Eine entsprechende Bauvoranfrage hat das Unternehmen der Gemeinde im Frühjahr gestellt.

Vertreter der Firma und der beteiligten Straßenbaubehörden von Samtgemeinde, Kreis und Land hatten sich laut Vorlage vor Ort für eine Vorzugsvariante der Anbindung ausgesprochen, die den Kaperdeich etwa 35 Meter weiter östlich als bisher auf die Kreisstraße führen würde. Die Verbreiterung der jetzigen Einmündung im Bereich der Kurve an der Dibberser Landstraße wird zwar auch als Variante in der Anfrage von Heidelberger Sand und Kies genannt, scheidet aus Sicht der Experten aber aus, weil für links abbiegende Lkw aus Richtung Bremen zu gefährlich. Zudem machen dort eine zu schützende Hecke und ein Trafohäuschen der Avacon Planungsprobleme. Der Einmündungsbereich muss gemäß den Richtlinien der Landesstraßenbaubehörde auf einer Länge von 40 Metern 5,50 Meter breit sein. Für die Ertüchtigung des Kaperdeichs sieht das Unternehmen zwei Aufweitungen der Straße für den Begegnungsverkehr der Lkw mittels sogenannter Bankette vor. Warum der Abtransport der Sande mittels Binnenschiff nicht mehr möglich sein wird, geht aus den Unterlagen nicht hervor.

Eine kurzfristige Kontaktaufnahme mit der Firma kam am Mittwoch nicht zustande. Jedoch wird ein Vertreter der Firma im öffentlichen Teil der Sitzung Rede und Antwort stehen und die Planungen dem Gremium vorstellen. Womöglich wird dann auch besprochen, wer die Kosten in Höhe von 60 000 Euro trägt. pk