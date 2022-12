Samtgemeinde Thedinghausen runtergedimmt

Von: Philipp Köster

Muss reichen: der mit LED-Lampen bestückte Weihnachtsbaum bei und ein Stern an der Emhuser Mühle. © Köster

Samtgemeinde – „Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht, und über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell.“ Die biblische Verheißung aus dem Buch Jesaja des Alten Testaments in die vorweihnachtliche Samtgemeinde Thedinghausen zu übertragen, muss zumindest in diesem Jahr scheitern. Die Verwaltung teilt nun in einer Pressenotiz mit, was den Leuten allenthalben aufgefallen sein dürfte, „dass die Räte der Mitgliedsgemeinden in ihren Sitzungen beschlossen haben, auf Weihnachtsbeleuchtung an öffentlichen Gebäuden und Straßen zu verzichten und Weihnachtsbäume nicht oder nur zeitlich begrenzt zu beleuchten“.

Damit werde als Umsetzung der Energieeinsparverordnung der Bundesregierung vom 1. September ein gemeinsames Zeichen zum Energiesparen gesetzt.

So habe der Thedinghauser Rat im November beschlossen, dass es nicht die sonst übliche Weihnachtsbeleuchtung geben wird und weniger Weihnachtsbäume aufgestellt werden, die dann auch nur an den Adventswochenenden sowie an Weihnachten beleuchtet werden.

Im Zentrum beim Rathaus stehen drei Weihnachtsbäume. In Absprache mit der Gemeinschaft der Selbstständigen, der laut Verwaltungschefin Anke Fahrenholz weihnachtliche die Beleuchtungsdekoration gehört, ist auf die Installation verzichtet worden. Auch öffentliche Gebäude würden nicht mehr angestrahlt, so Fahrenholz auf Nachfrage.

In Blender hätten die Kinder der dortigen Grundschule hellen Baumschmuck gebastelt und den unbeleuchteten Weihnachtsbaum damit verziert, geht aus der Mitteilung weiter hervor. In Absprache mit der Gemeinde habe der Mühlenverein Blender die Strahler an der Mühle abgeschaltet und nutze in den Abendstunden Solar-Lichterketten, um die Mühle in ein besinnliches Licht zu tauchen.

Auch in Emtinghausen wird der Mitteilung zufolge laut Ratsbeschluss nur ein mit LED-Leuchtmitteln versehener Weihnachtsbaum illuminiert. Oben strahlt darüber hinaus aber am Geländer des Umgangs noch ein einziger Weihnachtsstern. Die Weihnachtsbeleuchtung an den Hauptstraßen ist in diesem Jahr nicht installiert worden.

Der Rieder Rat schließlich hat entschieden, es mit zwei beleuchteten Weihnachtsbäumen, einen in der Ortsmitte von Riede und einen in Felde am Denkmal, zu belassen.

Was in anderen Kommunen zudem gemacht wird, um Energie zu sparen, spielt in der Samtgemeinde keine Rolle: „Eine Abschaltung der Straßenbeleuchtung über Nacht gehört nicht dazu, denn diese ist bei uns auf dem Land ja sowieso üblich. So haben wir diesbezüglich kein zusätzliches Einsparpotenzial“, so Fahrenholz. Es habe aber wohl Überlegungen gegeben, die Zeiten der Beleuchtung zu reduzieren. Doch der Aufwand bezogen auf die Umprogrammierung der Lampen stehe in keinem Verhältnis zum Ertrag, zudem gehe es auch immer um Aspekte der Sicherheit in der morgendlichen Dunkelheit.

Weitere Maßnahmen seien nicht angedacht. Andere Kommunen überlegen laut gestrigem Bericht auf der Titelseite dieser Zeitung, Schwimmbäder zu schließen. Das kommt für die Samtgemeinde bekanntlich nicht in Frage, weil es keins gibt. Öffentliche Gebäude, wie etwa die Jugendzentren, würden auch nicht geschlossen, versichert Samtgemeindebürgermeisterin Anke Fahrenholz. „Im Haus auf der Wurth findet ja zum Beispiel Unterricht für ukrainische Geflüchtete statt.“ Gleichwohl nicht bei 25 Grad. Die Heizungen in kommunalen Gebäuden seien entsprechend der Anordnung auf 19 Grad heuntergedreht.

So auch im Rathaus: Die Mitarbeitenden würden zum Teil in Jacken, mit Decken auf den Knien und mit Fingerlingen am Schreibtisch sitzen. Auch wenn es fröre – ihr Team zeige Verständnis für die Maßnahmen, es werde nicht gemeckert. „Ich selbst bin ja nicht so viel am Platz, sondern viel unterwegs“, spielt die Rathauschefin auf den Umstand an, dass wer viel sitzt, auch rascher friert.

Auf die Frage, ob sie das konkrete Einsparpotenzial auch in Zahlen beziffern könne, muss Anke Fahrenholz passen. Es gehe in erster Linie um den dokumentieren Willen, „das, was wir tun können, auch zu machen“.

Effektiv wird somit zwar Gas und Strom eingespart. Doch Fahrenholz weiß auch: „In finanzieller Hinsicht wird das Gesparte durch die hohen Mehrkosten ohnehin mehr als aufgefressen.“

