Samtgemeinde Thedinghausen feiert 50-jähriges Bestehen mit großem Fest

Von: Philipp Köster

Thedinghausen – „Wir wollen aufstehen, aufeinander zugehen“, schmetterte der vielstimmige Chor der Grundschule Thedinghausen am Sonntagmorgen im Rathausgarten. Aufstehen, aufeinander zugehen – das war vor 50 Jahren nun gerade nicht die Gemütsverfassung bei manchem Rieder oder mancher Thedinghäuserin. Angesichts der Gebietsreform in Niedersachsen wurden alte historische Bindungen gekappt und man musste sich an die neu gegründete Samtgemeinde Thedinghausen gewöhnen – ein völlig neues Konstrukt mit Gemeinden, die zuvor zu drei verschiedenen Landkreisen gehört hatten.

Wobei: Aufstehen wollten die Rieder, allen voran Bürgermeister Johann Meyer, der einen Protestmarsch nach Hannover plante. „Es gibt sogar Stimmen, dass er dort Mist abladen wollte“, kramte Verwaltungschefin Anke Fahrenholz im Anekdoten-Schatzkästchen.

Der 50. Geburtstag der Samtgemeinde wurde am Sonntag mit zweimonatiger Verspätung gefeiert. Erst musste der sich lang hinziehende Rathausumbau fertig sein, damit das Jubiläum mit einem Tag der offenen Tür im Verwaltungsgebäude verbunden werden konnte.

Und weil ja auch noch Tag des offenen Denkmals war, konnten sich die zum Nachmittag zahlreicher erschienenen Gäste noch das Schloss und den Baumpark anschauen. Auch das sanierte Klärwerk hatte geöffnet.

Apropos: Die Verlegung eines Schmutzwasserkanals (Fahrenholz: „Vorher landete einfach alles in den Gräben“) war dann auch eines der ersten großen Projekte der jungen Samtgemeinde und zugleich ein Beispiel für das Ziel der Gebietsreform, die Verwaltungskraft in zusammengelegten Gemeinden zu stärken, und zwar auf professioneller Grundlage, wie Landrat Peter Bohlmann in seiner Rede beim Empfang vor geladenen Gästen hervorhob.

Es habe damals Unmut und Skepsis gegeben, wie Fahrenholz mit der Hannovermarsch-Geschichte (Johann Meyer aus Riede wurde im Herbst 1972 übrigens erster Samtgemeindebürgermeister) ebenso wenig verhehlte wie der Landrat. Er wusste zu berichten, dass mit der Neustrukturierung alte Sonderrechte Thedinghausens fielen. Doch habe diese Gebietsreform, die in Thedinghausen laut Bohlmann nur mit diesem Samtgemeindekonstrukt funktionieren konnte, dazu geführt, dass der Landkreis Verden heute in wichtigen Kennzahlen mit an der Spitze Niedersachsens rangiere, etwa mit seinen 50 000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten.

Nach dem Empfang öffnete das Rathaus seine Pforten. Es gab viele Aktionen vom Rathausteam, der Feuerwehr, dem Heimat- und Geflügelzuchtverein, unter anderem ein Preisquiz mit 20 zum Teil kniffligen Fragen zur Samtgemeinde, aber auch viele Mitmachprojekte für Kinder. Draußen konnten die Lütten bei Gummitwist oder „Himmel und Hölle“ hopsen wie Vater und Mutter beziehungsweise Oma und Opa in den 1970er-Jahren. In der Rathausscheune zeigte Archivar Klaus-Dieter Schneider alte Dias. Unglaublich für die „Generation Amazon“ zu sehen, wie viel Kaufhäuser es früher hier gab.

