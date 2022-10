Petition: Samtgemeinde soll 20 000 Euro für Dunkelampel in Riede-Felde drauflegen

Von: Philipp Köster

Ilse Lange aus Felde kämpft seit vielen Jahren für mehr Schulwegsicherheit. © Klug

Samtgemeinde / Felde – Wer die Landesstraße 331 von Riede in Richtung Schwarme fährt, kommt durch Felde. Die Felder Dorfstraße durchzieht den Ort auf etwa 1,8 Kilometern Länge. Seit vielen Jahren setzt sich die Bürgerinitiative Schulwegsicherheit Riede für eine Querung ungefähr in der Mitte dieser Strecke auf Höhe des Schützenplatzes / Feuerwehrgerätehauses ein.

Bislang vergeblich. Dieser Sachverhalt ist den Leserinnen und Lesern dieser Zeitung in all den Jahren mit den verschiedensten Wendungen berichtet worden. Gerafft: Nach der Ablehnung der Landesbehörde, eine Querungshilfe – die Rede ist von einer sogenannten Dunkelampel – zu installieren, hatte sich der Rieder Rat 2020 dazu entschlossen, die Maßnahme auf eigene Rechnung zu verwirklichen. Doch zweimalige Steigerungen der Kosten (von anfangs 25 000 über 50 000 auf 71 000 Euro plus Unterhaltungszahlungen) hatten den Rat dazu bewogen, das Projekt wieder auf Eis zu legen.

Die Bürgerinitiative hat sich von den Rückschlägen jedoch nicht entmutigen lassen. Es vergeht kaum eine Ratssitzung in Riede oder Samtgemeinderatszusammenkunft, ohne dass BI-Sprecherin Ilse Lange auftritt und, in Frageform verpackt, die Umsetzung des Ratsbeschlusses anmahnt. Um der Gemeinde Riede die Finanzierung der Querungshilfe zu ermöglichen, hat sie mit ihrer Bürgerinitiative Ende August eine Petition bei Verwaltungschefin Anke Fahrenholz eingereicht. Inhalt: Die Samtgemeinde solle auf die zugesagten 15 000 Euro weitere 20 000 Euro draufpacken und damit 50 Prozent der Kosten stemmen.

Für Ilse Lange wäre dieses Engagement angesichts von vorhandenen Querungshilfen, Fußgängerüberwegen, Bedarfsampeln und einem Busplatz in Thedinghausen sowie Querungshilfen in Blender und Emtinghausen ein „schönes Zeichen“ der Solidarität der Schulträgerin Samtgemeinde, geht aus der Petition hervor. Lange vergleicht die Summe ferner mit den Ausgaben der Samtgemeinde für deren 50. Geburtstag und für die „Bespaßungsinteressen der Touristen“ in Thedinghausen.

Diese Petition war jüngst Gegenstand der Besprechung im Samtgemeinderat. In der Mitteilungsvorlage der Verwaltung wurde die bisherige Beschlusslage aufgeführt. Demnach sieht ein einstimmiger Beschluss des Samtgemeindeausschusses vom März 2019 vor, dass „die Gemeinden Kosten für Querungshilfen an überörtlichen Straßen soweit selbst tragen, wie diese nicht vom Träger der Straßenbaulast (Land oder Landkreis) übernommen werden“. Zudem ist das Thema Gegenstand von Haushaltsberatungen, ferner habe der Rieder Rat „keinen förmlichen Beschluss gefasst, der eine hälftige Beteiligung der Samtgemeinde in dieser Sache zum Gegenstand hat“.

Ratsherr Jürgen Winkelmann (SPD, Riede) griff das Ansinnen Ilse Langes / der Bürgerinitiative und die oben gemachte Einordnung der Verwaltungsvorlage auf. Er lobte Langes Drängen in der Sache und er könne sich nicht verkneifen, zu kritisieren, dass sich die Samtgemeinde als Schulträgerin nicht kooperativ zeige. „Samtgemeinde und Gemeinde Riede sollten prüfen, ob nicht ein Neuanfang möglich wäre in dem Sinne, dass die Samtgemeinde die Mitgliedsgemeinden unterstützt.“

Heinz von Hollen (fraktionslos) spielte den Ball zurück: Riede solle sich als Erstes bewegen, danach vielleicht die Samtgemeinde, griff er den fehlenden Beschluss der Gemeinde auf, sich von der Samtgemeinde helfen zu lassen.

Auch Samtgemeindebürgermeisterin Fahrenholz würdigte Langes Hartnäckigkeit als „tolle Sache“. Sie lenkte den Blick weg von interkommunalen Finanzierungswünschen hin zur Landesbehörde. Sie verspricht sich von der neuen Leitung eine neue Möglichkeit, dass das Land aktiv wird, zumal es die neue Kita im früheren Gasthaus Schierloh gebe. „Wir wollen einen neuen Anlauf versuchen, dass wir vielleicht doch was machen können mit Unterstützung der Behörde. Wir bemühen uns um einen Neuaufschlag.“

