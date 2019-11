Rohrbruch: Probleme mit der Wasserversorgung

Wegen eines Rohrbruchs kam es in Riede und Thedinghausen am Montag zu Problemen mit der Wasserversorgung.

Riede - Ein Gas- und Wasserrohrbruch in Riede hat am Montagmorgen gegen 6.30 Uhr dazu geführt, dass viele Haushalte in Riede und Thedinghausen kein Wasser hatten. Die Mitarbeiter des Versorgers Syker Vorgeest mussten laut dem technischen Leiter Sascha Seekamp zunächst die Stelle „in unserem großen Netz“ ausfindig machen. Es stellte sich heraus, dass ein Rohr an der Bruchstraße gebrochen war.

Bis 8 Uhr war die Versorgung wieder hergestellt. Lediglich fünf bis acht Haushalte in unmittelbarer Nähe blieben am Vormittag noch etwas länger ohne Wasser.

Der Unterricht an der Gudewill-Schule in Thedinghausen fällt wegen des Rohrbruchs am Montag aus. Eine Betreuung für Kinder, die nicht nach Hause gehen können, wird gewährleistet, teilt die Schule auf ihrer Website mit.

pk