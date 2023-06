Rieder Sozialausschuss debattiert über Übergabe der Kindergärten an die Samtgemeinde Thedinghausen

Von: Philipp Köster

Der Kindergarten in Riede © pk

Riede – Das Thema Übertragung der Kindergärten aus der Verantwortung der Gemeinden in die Zuständigkeit der Samtgemeinde beschäftigt vor der Sommerpause die Gemeinderäte. In Riede war der Widerstand gegen das Projekt im vergangenen Herbst besonders groß, zumindest vonseiten der Sozialdemokratie. Tenor: Mit der Abgabe der Zuständigkeit für die Kindergärten ist der Anfang vom Ende der bisherigen Struktur mit relativ eigenständigen Gemeinden eingeläutet.

So war es jetzt auch nicht verwunderlich, dass die Lokalpolitik vor einem Ratsbeschluss hinsichtlich der Übergabe zum 1. Januar 2024 am kommenden Donnerstag für vergangenen Montagabend noch eine Sitzung des Sozialausschusses vorgeschaltet hatte. Wie sich herausstellte, hatte nicht nur die SPD noch Fragen, sondern auch CDU und Grüne Liste.

Zwei Stunden wurde entsprechend zwar intensiv, aber nicht giftig diskutiert, in erster Linie über redaktionelle Änderungen an der von der Verwaltung ausgearbeiteten Vereinbarung zwischen Gemeinde und Samtgemeinde, die die Übergabe regelt.

Auf eine detaillierte Wiedergabe des Diskussionsprozesses soll und muss an dieser Stelle verzichtet werden. Ein wichtiger Aspekt war aber das Stichwort Betreuungszeiten. Elternvertreterin Jessica Borsdorf wollte in der Einwohnerinnenfragestunde wissen, ob die Zeiten nach einer Übergabe vereinheitlicht und somit unter Umständen reduziert würden. Hintergrund: Der Emtinghauser Rat hat soeben erst eine allgemeine Verlängerung der Betreuungszeiten bis 14 Uhr ab dem 1. Februar 2024 beschlossen. In Riede gibt es bereits Gruppen, in denen die Kinder bis 15 Uhr betreut werden. Gegen ein solches Angebot hatte sich Emtinghausen aus finanziellen Gründen ausgesprochen.

Fachbereichsleiter Sönke Haverich antwortete, es solle alles so bleiben wie es ist. Die Zeiten würden nicht reduziert oder angeglichen. Auch diene der Transfer auf die Samtgemeinde nicht dazu, Personal zu versetzen. „Das ist nicht die Intention.“ Und gegen seinen oder ihren Willen werde sowieso niemand versetzt. „Da wäre ich ja lebensmüde. Was bringt uns das, wenn ich dann fünf neue Erzieherinnenstellen ausschreiben muss?“ Und später in der Debatte des Ausschusses sagte Haverich: „Anke Fahrenholz (Gemeindedirektorin, d. Red.) hat mit dem Personal in den Kindergärten gesprochen. Wir holzen denen doch nichts über und drehen alles auf links!“

Noch mal zu den Zeiten: Axel Heller (CDU) forderte, den Status quo der Betreuungszeiten in der Vereinbarung deutlicher festzuschreiben. Die vorgelegte Vereinbarung sieht nur eine „Beteiligung“ der Gemeinde bei „maßgeblicher“ Veränderung der Betreuungszeiten vor. Das war Heller zu schwammig. Haverich dazu: „Wir spielen ja nicht wilde Sau und kürzen die Betreuungszeiten ein. Vielleicht unterhalten wir uns über Ausweitungen.“ Schließlich einigte man sich auf Vorschlag der CDU auf die Formulierung, dass der Gemeinde das Recht der Zustimmung (oder Ablehnung) eingeräumt werden muss, falls die Betreuungskernzeiten um mehr als eine Stunde reduziert werden sollten.

Jürgen Winkelmann trug zunächst die grundsätzlich ablehnende Haltung seiner SPD gegen das Projekt vor. Die von der Verwaltung vorgebrachten Vorteile vor allem in Bezug auf eine Effizienzsteigerung und finanzielle Besserstellung der Gemeinde kann er nicht sehen. Kosten würden nicht gespart, sondern nur verschoben. An sechsstellige Beträge, in deren Genuss Riede wegen der Vielzahl der Kinder kommen soll, glaubt Winkelmann nicht. Am Ende steht in seinen Augen die Abgabe aller Möglichkeiten der Mitbestimmung, was den kommunalen Kindergarten angeht, an die Samtgemeinde.

Gemeindedirektorin Fahrenholz hob hervor, das Wohl der Gemeinde Riede sei ihr genauso wichtig wie das der Samtgemeinde. Für die Eltern werde sich nichts ändern, versprach sie, aber Riede würde deutlich profitieren, selbst wenn es nicht 800 000 Euro, sondern nur 300 000 Euro seien. „Vielleicht hättet ihr euch die Steuererhöhung dann sparen können.“ Die Sozialdemokratin beklagte sich über das Misstrauen, das der Verwaltung von der Rieder SPD entgegengebracht werde, was Winkelmann bestritt: „Das ist ein Nachfragen, ein Unzufriedensein, aber kein Misstrauen.“

Stefanie Klebe (Grüne Liste) hielt fest, dass alle das gleiche Ziel hätten, nämlich eine gute Kita zu haben. Der Kindergarten sei bei der Samtgemeinde gut aufgehoben. „Ihr überschätzt auch unsere Einflussnahmemöglichkeit im Rat“, sagte sie in Richtung SPD. Die meisten Dinge würde die Verwaltung sowieso schon regeln.

Joachim Otten (CDU) sprach dem Rathaus sein „vollstes Vertrauen“ aus und erhofft sich nach der Übergabe mehr Entwicklungsmöglichkeiten für die Gemeinde dank finanzieller Entlastung, was ihm den Rüffel von Winkelmann einbrachte: „Wir werfen den Kindergarten in die Waagschale, um mehr Spielraum zu haben? (...) Wir verschieben die Kita, um eine Straße zu bauen?“

Die abschließende Fragestunde nutzte auch die Bürgerin Ilse Lange für einen Generalangriff: Sie sei nicht misstrauisch, aber beunruhigt. Statt sich um Sicherheit vor Schulen und Kitas und andere Belange der Gemeinde Riede zu kümmern, schreibe die Verwaltung „oder Herr Mensen“ (Dieter Mensen, Thedinghauser Ratsherr der Grünen Liste und Befürworter einer Einheitsgemeinde, d. Red.) der Gemeinde Riede vor, was sie zu machen habe.

Wie angedeutet, hat der Rat morgen Abend über das Thema zu beschließen (19.30 Uhr, Grundschulmensa). Der Sozialausschuss empfahl mit den vier Stimmen von CDU und Grüner Liste die Übertragung. Die SPD (drei) war dagegen.

