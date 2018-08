Remmidemmi und viel Müll: „Vandalen“ auf Schulhof und Sportplatz

Nicht nur auf dem Schulhof, auch auf dem Schulsportplatz in Riede wird vieles einfach weggeworfen. Das erzürnt viele Anwohner.

Riede - Viele Anwohner und Passanten sind verärgert und empört. Offensichtlich treiben wieder „Vandalen“ auf dem Schulhof der Rieder Ilse-Lichtenstein-Rother-Schule sowie in der Holzhütte auf dem Schulsportplatz ihr Unwesen.

Ein Anwohner, der nicht genannt werden will, meint: „Die betreffenden Personen, meist Jugendliche, wissen wohl wieder nichts Besseres mit ihrer Freizeit und in den Sommerferien anzufangen, als dass sie dort wieder Remmidemmi veranstalten.“

Auf dem Schulhof wurde jedenfalls an den Tischen mit den montierten Bänken bereits mehrfach verschiedene Verpackungsmüll gefunden, zum Teil noch mit Frikadellen und Pommes Frites als Inhalt. Offenbar war es den abendlichen Besuchern zu mühselig, ihre Hinterlassenschaften in den im Schulbereich platzierten Mülleimern zu entsorgen. Dabei sollte man wissen, dass diese Essensrückstände, gerade bei den derzeitigen tropischen Temperaturen, Brutkästen für Keime aller Art und damit gesundheitsgefährdend sein können. Auch Tiere, beispielsweise Hunde, sind gefährdet.

Desweiteren liegen leere Getränkedosen, Zigarettenschachteln, zerschlagene Glasflaschen, Metalldeckel, Süßigkeitentüten und vieles mehr auch auf dem Sportplatz ganz in der Nähe. Ein Spaziergänger, der seinen Namen nicht nennen will: „Haben die Verursacher nichts anderes im Kopf, als einfach sorglos ihren Müll in die Gegend zu werfen – ohne Rücksicht auf andere Nutzer und Mitbürger?

Auch am Mini-Fußballfeld werden jede Menge Bonbontüten, Plastikbecher, Papier und mehr hinterlassen.

Diese Ausuferungen und das abendliche und nächtliche Treiben wurden mittlerweile an die zuständigen Stellen gemeldet. Bürgermeister und Hausherr Jürgen Winkelmann ist informiert worden. Er will Maßnahmen ergreifen, um diesem Treiben ein Ende zu setzen und bittet die Anwohner der Schule und des Sportplatzes, ihn anzurufen, wenn dort wieder Chaos herrscht. Es drohen Platzverbote und Geldbußen. Auch die Polizei wird über diese Vorfälle informiert.

sp