Riede knapp vor Oyten und Achim auf dem Kreisfeuerwehrtag

Die Freiwillige Feuerwehr Riede war nach einem langen Kreisfeuerwehrtag am Abend der jubelnde Sieger in Morsum. Dort trafen sich am Sonntag 53 Wettkampfgruppen auf dem Schulsportplatz, um unter völlig neuen Wettkampfbedingungen vor den kritischen Augen der Wettkampfrichter. Am Ende war es denkbar knapp. Zwischen Platz Eins und Zehn lagen nur 0,2 Punkte. Oftmals musste der bessere Zeittakt beim Kuppeln über die Platzierung entscheiden. Nach Riede kam Oyten auf den zweiten Platz. Achim wurde Dritter vor den Punktgleichen Teams aus Bierden und Barme. Am Ende war es eine überaus gelungene Veranstaltung, geprägt von viel Engagement und Organisationstalent, welches die Wehr aus Morsum/Ahsen-Oetzen als Gastgeber mit ihrem Vorbereitungsteam an den Tag legte. - Foto: Albrecht