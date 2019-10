Richtkranz weht über Schulanbau in Riede

Investition von 1,5 Millionen Euro

+ © Behr Viele zufriedene Gesichter beim Richtfest des Anbaus der Rieder Ilse-Lichtenstein-Rother-Schule. Hinter den Schülern, von links: Harald Lochte, Frank Bielefeld, Jürgen Winkelmann, Hendrikje Gienapp, Harald Hesse und Arno Thalmann. © Behr

Riede – „Wer will fleißige Handwerker seh’n, muss zu uns nach Riede geh‘n.“ Fröhlich klang dieses Lied am Mittwochmorgen aus den Kehlen der rund 180 Grundschüler der „Ilse-Lichtenstein-Rother-Schule“, als der Anbau an der Grundschule mit Mensa und drei Klassenräumen gerichtet wurde – das heißt, nun schwebt ein Richtkranz am neuen Gebäudeteil.