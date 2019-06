Rentner rocken für sicheren Schulweg

Vorverkauf hat begonnen

+ Für authentische Spielfreude steht die 13-köpfige Band Never Too Late. Mit einem Konzert Ende August auf dem Schützenplatz in Felde setzen sich die Musiker für die Schulwegsicherheit in Riede ein.

Riede – „Alt hilft Jung“ – getreu diesem Motto rocken Never Too Late, die Original Rentnerband aus Bremen, am 30. August, um 20 Uhr für mehr Schulwegsicherheit im Zelt auf dem Schützenplatz in Felde. Das Konzert ist zwar noch etwas hin, aber der Vorverkauf hat bereits begonnen. Never Too Late bestreiten somit – nach ihrem fetzigen Auftritt am 23. November 2018 mit 300 begeisterten Gästen bei Scholvin-Ortmann – schon ihr zweites Benefizkonzert in Riede.