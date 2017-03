Reitverein Thedinghausen fiebert Hallenbau entgegen

Thedinghausen - Der Reitverein Thedinghausen wird ab Anfang 2018 wieder mit einer eigenen Anlage in Thedinghausen an der Rieder Straße vertreten sein, so dass das Unterrichtsangebot dann wieder im vollen Umfang aufgenommen werden kann.

Auch die zahlreichen Hobbyreiter sollen sich wieder in adäquater Umgebung mit ihren vierbeinigen Freunden beschäftigen können. Das war die erfreuliche Nachricht im Rahmen der Jahreshauptversammlung des Reitvereins Thedinghausen, zu der zahlreiche Mitglieder im Gasthaus Niedersachsen erschienen waren. Gemeinsam mit dem Vorstand wurde ein Rückblick ins Jahr 2016 vorgenommen und auch Perspektiven für die Zukunft rund um die Reiterei im 97 Jahre alten Reitverein in Thedinghausen anvisiert.

Schulpferd hat ein gutes Zuhause

Im gleichen Atemzug wurde der Vorstand neu gewählt. So wurden einstimmig Iris Müller-Klein als 1. Vorsitzende, Annegret Lüers als 2. Vorsitzende, Andrea Schierenbeck als Kassenwartin und Karin Holler als Schriftführerin bestätigt. Künftig wird dem Vorstand ein Beirat an der Seite stehen. In dieser Position werden Nicole Fahrenholz und Dr. Winfried Delitzsch den Verein weiterhin unterstützen.

Schulpferd Lanyon ist im Moment auf dem Hof der Familie Hillmann zu Hause und wird hier bestens von Nicole und Neele Fahrenholz betreut. Sofern das Wetter es zulässt, werden das Voltigieren und der Anfängerunterricht hier weiter fortgesetzt. Derzeit laufen viele Aktivitäten auf privaten Reitplätzen oder Reithallen. Aber trotz des knappen Trainingsangebotes gab es auch in 2016 schöne Erfolge für die großen und kleinen Turnierreiter und -reiterinnen. Vom Vorstand geehrt wurden:

Im Voltigieren: Swantje Strassner, Svea Ewert und Katinka Stütz; In der Führzügelklasse: Mats Hahne, Raik Lohmann-Wiechmann, Janik Röpke, Milena Schierenbeck und Mena Schönhoff; in Reiterwettbewerben, Dressur und Springen, E-Dressur LK 0: Finn und Lasse Fehsenfeld, Franka Hahne, Sarah Hanfeld, Falk Lohmann-Wiechmann, Johanna-Marlea Marquardt, Hanna Reinicke-Reisky und Finn Schierenbeck; in der Leistungsklasse 5 Springen: Chantal Winkelmann und in der Dressur Iris Müller-Klein

In der Leistungsklasse 3 und hier mit zahlreichen Platzierungen bis zur höchsten Klasse S gab es Auszeichnungen für Tim Köhler (Springen) und Ann-Kristin Holler (Dressur). Auch die langjährigen und hoch verdienten Vereinsmitglieder Dr. Irmela Rosenthal und Günter Schumacher wurden zu „runden“ Geburtstagen vom Vorstand mit einem kleinen Blumenstrauß überrascht.

Aktuelle Informationen zum RV Thedinghausen von 1920 gibt auch auf der Facebook–Seite „Reitverein Thedinghausen e.V.“ sowie im Internet unter:

www.reitverein-thedinghausen.jimdo.com