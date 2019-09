Thedinghausen/Hannover – Insgesamt 63 Qualitätszertifikate wurden jetzt vom niedersächsischen Staatssekretär aus dem Ministerium Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung, Dr. Berend Lindner, an Betriebe und Anbieter touristischer Dienstleistungen vergeben.

Auch das Schloss Erbhof zu Thedinghausen wurde bei der Verleihungsveranstaltung in Hannover mit über 60 Teilnehmern als „Reisen für Alle-Betrieb“ zertifiziert. Dem Restaurant Romance, am Schloss Erbhof mit regionalen und saisonalen Gerichten beheimatet, bekam diese Auszeichnung ebenfalls verliehen..

In einer Pressemitteilung heißt es: Mit den Initiativen „KinderFerienLand Niedersachsen“, „ServiceQualität Deutschland in Niedersachsen“ und „Reisen für Alle“ trägt die Landesregierung zur nachhaltigen Verbesserung und Stärkung der Qualität im Niedersachsentourismus bei. Im Bereich „Reisen für Alle“ stieg die Zahl der ausgezeichneten Betriebe in Niedersachsen in den letzten Jahren auf 355 Betriebe, 73 weitere Betriebe befinden sich aktuell in Prüfung.

„Das Zertifikat Reisen für Alle ist eine Auszeichnung, auf die wir sehr stolz sind, denn uns liegen die Bedürfnisse aller unserer Gäste am Herzen – von Menschen mit Behinderung, mobilitätseingeschränkten Personen, älteren Menschen oder Familien, die mit ihren Kindern reisen. Dank der Zertifizierung wissen unsere Besucher nun sofort, dass wir uns für barrierefreies Reisen einsetzen“, so Imke Meyer, Leiterin der Tourist-Information der Samtgemeinde Thedinghausen im Schloss Erbhof.

Der Renaissancesaal im 2. Obergeschoss, in dem Trauungen, Gästeführungen, Konzerte und Lesungen stattfinden, ist barrierefrei mit einem Fahrstuhl erreichbar. Ein ausgewiesener Parkplatz für Menschen mit Behinderung ist in unmittelbarer Nähe vorhanden.

Zum Hintergrund: Seit 2015 beteiligt sich die Tourismus-Marketing Niedersachsen GmbH (TMN) am bundesweit einheitlichen Kennzeichnungs- und Zertifizierungssystem Reisen für Alle. Das Logo „Reisen für Alle“ schafft Transparenz für Reisende und signalisiert, dass ein Betrieb Barrierefreiheit bieten kann. Im Rahmen der Zertifizierung wird die gesamte touristische Servicekette erfasst – von der Anreise über den Aufenthalt bis hin zur Gästebetreuung und Information. Das Zertifikat hat eine Gültigkeit von drei Jahren.

