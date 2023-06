Rat Riede stimmt mehrheitlich für Transfer der Kindergärten in die Zuständigkeit der Samtgemeinde

Von: Philipp Köster

Der Kindergarten in Riede. © Köster

Riede – Mit den Stimmen von CDU und Grüner Liste hat sich der Rieder Gemeinderat auf seiner Sitzung am Donnerstagabend mehrheitlich für die Übertragung der Kindergärten in die Zuständigkeit der Samtgemeinde ausgesprochen. Die SPD stimmte dagegen.

Damit haben jetzt nach Emtinghausen (einstimmig) und Blender (mehrheitlich) drei von vier Räten für den Transfer votiert. Am Dienstag ist dann noch Thedinghausen dran. Dort hatte es im Herbst aber schon ein positives Meinungsbild für das Projekt gegeben.

Bürgermeister Axel Heller (CDU) informierte die vielen Bürgerinnen und Bürger im Publikum, darunter auch Gäste aus Emtinghausen und Thedinghausen sowie die christdemokratischen Bürgermeister der anderen drei Kommunen, Gerold Bremer, Thomas Metz und Patrick Rott, über die Diskussion im Sozialausschuss am Montag (wir berichteten). Dabei hob er hervor, dass sich Riede für eine stärkere Mitsprache eingesetzt habe, falls die Betreuungszeiten um mehr als eine Stunde reduziert werden sollten. Dies hatte laut Fachbereichsleiter Sönke Haverich bereits auch Einzug in die Vereinbarung gehalten, über die Blender am Dienstag abgestimmt hatte. Die Vereinbarung der Samtgemeinde mit Emtinghausen müsse später noch entsprechend modifiziert werden.

Die Ratsfraktionen wiederholten im Grunde ihre Standpunkte. Joachim Otten (CDU) wies auf die Zeit- und Arbeitsersparnis und das Ende des „Hin- und Hergerechnes“ hin, die mit der Übergabe für das Rathaus verbunden sei. Zudem würden dann nicht ab 2025 Mehrwertsteuerzahlungen für abgestelltes Personal fällig. Die Vereinbarung bedeute nicht, dass womöglich in Riede ein Kindergarten oder Gruppen geschlossen würden und woanders neu gebaut werde. „Es wird keine Verschlechterungen geben, sondern positive Synergien.“

Stefanie Klebe (GL) sagte, die Kindergärten seien bei der Samtgemeinde in guten Händen; die Zuständigkeit funktioniere ja auch bei den Krippen (für die die Samtgemeinde seit Anbeginn 2006 zuständig ist, d. Red.). Überdies sei die Übergabe mit einem finanziellen Vorteil verbunden.

Die SPD kleidete ihre Ablehnung in scharfe Worte, die auch gegen Samtgemeindebürgermeisterin und Gemeindedirektorin Anke Fahrenholz (die bei den Kommunalwahlen 2021 bekanntlich von der SPD aufgestellt worden war) gerichtet waren. So sprach Jürgen Winkelmann von einem „rabenschwarzen Tag“ für die Gemeinde. „Trotz kritischen Nachfragens habe ich keine Vorteile erklärt bekommen“, die mit der Übergabe der Kindergärten auf die Samtgemeinde verbunden seien. CDU und Grüne Liste hätten kein Interesse an einer thematischen Auseinandersetzung und würden das seit 50 Jahren bestehende Rieder „Juwel“, den Kindergarten, aus der Hand geben.

Parteifreund Harald Lochte, im Sozialausschuss am Montag als Sitzungsleiter noch angehalten, auf inhaltliche Ausführungen zum Thema zu verzichten, wetterte ebenfalls gegen das Projekt. Die Arbeit der Gemeindevertreter vor Ort sei die Keimzelle der Demokratie. Mit der Übertragung der Kindergärten weg von der selbstständigen Mitgliedsgemeinde in Samtgemeindeausschuss und Samtgemeinderat würden diese Gremien in die Rieder Politik hineinregieren. In Riede würde nichts mehr entschieden. Damit würde der AfD Tür und Tor geöffnet, behauptete Lochte.

Der Samtgemeinderat würde von Thedinghausen aus dominiert. Und Thedinghausen habe kein Interesse daran, dass sich die anderen Kommunen entwickelten.

Statt seine Kindergärten abzugeben, sollte Riede an Thedinghausen appellieren, dass es dank seiner größeren Steuerkraft zeitlich begrenzt in einen Kindergartenfonds einzahle, um die steigenden Personalkosten zu decken. Lochte erwartet nämlich für die nächsten Jahre, dass die Gemeinden bei den Kosten vom Land entlastet werden. Erste Klagen seien anhängig, dass wer die Musik bestelle, sie auch bezahlen müsse. Damit spielte er auf die vom Land vor Jahren beschlossene Beitragsfreiheit im Kindergartenbereich an, die die Eltern entlastet, aber die Kommunen stark belastet. Das Argument der Vereinfachung bei Berechnungen und Buchungen beim Personal ließ Lochte nicht gelten. „Dafür gibt es Computerprogramme.“

Schließlich beantragten die Sozialdemokraten, den Beschluss über die Übergabe zurückzustellen. Stattdessen solle die Verwaltung für einen Kindergartenfonds werben. Doch dieser Antrag wurde ebenso mit den Stimmen von CDU und Grüner Liste abgelehnt wie der Beschlussvorschlag der Verwaltung für die Übergabe mit jenen Stimmen angenommen wurde.

