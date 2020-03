Rasche Hilfe übers Wochenende

Thedinghauser Landfrauen fertigen Behelfs-Schutzmasken für Pflegedienste, Arztpraxen & Co.

+ Bei Elisabeth Otersen in Emtinghausen werden die fertigen Masken angeliefert. Foto: Köster

Thedinghausen - Von Philipp Köster. Es mangelt in den Zeiten des Virus an Schutzkleidung und -zubehör. Überall auf der Welt. Doch statt beim Betrachten der Bilder in Zeitung und Fernsehen in Schockstarre zu fallen, beteiligen sich auch die Landfrauen Thedinghausen kurzerhand an einer Aktion, die der Niedersächsische Landfrauenverband vergangene Woche aufs Gleis gesetzt hat: Sie nähen BehelfsSchutzmasken. Am heutigen Dienstag werden die ersten Baumwollmasken an Pflegedienste, die Sozialstation und eine Emtinghauser Arztpraxis übergeben.