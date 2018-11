Raiffeisenmarkt: Streu-Ballen brennen

Im Unterstand aus Holz / Beträchtlicher Schaden / Polizei bittet um Hinweise

+ Hier in einer Art Carport auf dem Gelände des Raiffeisenmarktes gerieten die Packen mit den Sägespänen in Brand. - Foto: Butt

THEDINGHAUSEN - Ein Feuer auf dem Gelände des Thedinghauser Raiffeisen-Marktes hat am Montagmittag nach Angaben der Polizei hohen Schaden verursacht. Um 13.12 Uhr wurde der Brand gemeldet. In einem hölzernen Unterstand gelagerte Sägespänpacken – als Streu für Ställe angeboten – standen in Flammen.