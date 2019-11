Raiffeisen-Areal verkauft – doch die Tankstelle bleibt

Morsum – Ihr gesamtes Gelände am Standort Morsum samt markantem Siloturm hat die Raiffeisen-Warengenossenschaft (RWG) Niedersachsen-Mitte zwar verkauft. Die Tankstelle aber „wird in bewährter Weise weiterbetrieben“.

Das versicherte am Donnerstag auf Nachfrage Heinz von Hollen als Vorstandsvorsitzender der RWG Niedersachsen-Mitte. Deren Zentrale befindet sich in Schweringen bei Hoya. Anwohner aus Morsum hatten sich auch in Anrufen bei dieser Zeitung wegen einer möglichen Tankstellen-Schließung besorgt gezeigt.

Ebenfalls erhalten bleiben die örtliche saisonale Getreideannahme, die Vieh-Verwiegung und andere RWG-Angebote im Bereich Landwirtschaft, erläuterte von Hollen weiter.

+ Mit dazu gehört die Tankstelle, die unter neuer Regie weiterbetrieben wird. © Laue

Nach seiner Kenntnis entwickelte sich der Genossenschaftsstandort Morsum schon vor gut 100 Jahren aus kleinen Anfängen heraus mit der früheren Spar- und Darlehenskasse, der heutigen Volksbank. Zwei weitere nahe Raiffeisen-Standorte gibt es jeweils in Riede und Schwarme.

„Alle müssen natürlich unterhalten werden“, wobei das nötige Potenzial dafür abnehme und auch die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe stetig zurückgehe. Diese Hintergründe deutet von Hollen als Anstöße für Verkaufsüberlegungen in Morsum an. Es habe sich dann etwas Passendes ergeben.

Thomas Böing übernimmt als neuer Eigentümer das Raiffeisenareal zum 1. Januar 2020. Er wohnt in Eißel und ist beruflich als Kaufmann im Immobilienbereich aktiv. Das Gelände in Morsum mit dem vorhandenen Bestand an Lager- und Bürogebäuden möchte sein Sohn als Betreiber eines landwirtschaftlichen Lohnbetriebs nutzen. Böing bestätigte seinerseits, dass die beliebte Tankstelle und andere bisherige Angebote der Raiffeisengenossenschaft bleiben.

Zusätzliche Bauten seien auf dem Gelände bisher nicht geplant, teilte der neue Eigentümer im Übrigen auf Nachfrage mit.