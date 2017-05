62 Prozent wollen die Ganztagsschule

THEDINGHAUSEN - Insgesamt eine deutliche Mehrheit von 62 Prozent der in der Samtgemeinde befragten Eltern spricht sich für die Einrichtung von Ganztags-Grundschulen aus.

Dieses Ergebnis teilt jetzt die Samtgemeindeverwaltung Thedinghausen auf ihrer Homepage mit. Insgesamt hatten 79 Prozent aller befragten Eltern mit Kindern im entsprechenden Alter ihr Votum bei der Umfrage abgegeben.

Die beliebteste Ganztagsform ist die „offene“, also die Variante mit weniger verpflichtender Teilnahme als eine „gebundene“ oder eine „teilgebundene“ Ganztagsschule.

Die Befragungs-Resultate an den einzelnen Grundschulen weichen deutlich voneinander ab.

So gibt es in Blender ein 50:50-Patt bei der Ganztagsfrage, während sich in Riede/Emtinghausen stolze 69 Prozent der Befragten für ein Ganztagsangebot aussprachen. In Morsum stimmten 66 Prozent dafür, in Thedinghausen selbst nur 57 Prozent.

Über Folgerungen aus den Abstimmungsergebnissen wird erst einmal auf der nächsten Schulausschusssitzung näher beraten, kündigte Samtgemeindebürgermeister Harald Hesse an.

Entschieden werden muss nicht nur, ob es überhaupt ein weiteres Ganztagsangebot außer dem bestehenden der Gudewill-Schule geben soll, sondern auch darüber, ob es zunächst nur an einer oder etwa an allen vier Grundschulen der Samtgemeinde zugleich eingerichtet werden könnte.

Grundsätzlich sei eine Betreuung von Kindern berufstätiger Eltern durch Hortangebote in der Samtgemeinde abgesichert, erläuterte Schulausschuss-Mitglied Karin Bergmann auf Nachfrage.

Ein bedeutender Vorteil von Ganztagsangeboten unter Regie der Schulen liege jedoch darin, dass dafür im Gegensatz zur Hortbetreuung Eltern keine Beiträge bezahlen müssten. - la