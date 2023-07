Profi- und Jedermannrennen der Deutschland-Tour führen durch die Samtgemeinde Thedinghausen

Die beiden Jedermannrennen Bremer Runde und Weserrunde führen vor allem durch die Samtgemeinde. Die Veranstalter rechnen mit 3 000 Hobbysportlern. Grafik: D-Tour © D-Tour

Samtgemeinde – Die Spannung ist ein bisschen raus bei der Tour de France, nachdem Jonas Vingegaard seinen ärgsten Konkurrenten Tadej Pogacar am Dienstag und Mittwoch beim Einzelzeitfahren und der Königsetappe in den Alpen zwei Mal geschlagen hat. So geht es heute in den Vogesen und morgen beim Finale in Paris wohl nur noch um den Tagessieg.

Doch nach der Tour de France ist vor der Deutschland-Tour. Zwar ist das fünftägige Radrennen hierzulande von 23. bis 27. August nicht ansatzweise mit dem dreiwöchigen Spektakel der „Grand Tour“ zu vergleichen. Doch werden sicher auch in Deutschland viele Zuschauerinnen und Zuschauer an den Straßen stehen, zumal die vierte und letzte Etappe – nach dem Prolog und der ersten Etappe im Saarland und weiteren in Nordhessen und Nordrhein-Westfalen – von Hannover nach Bremen und dabei durch unsere Region führt. Im vergangenen Jahr haben die Deutschland-Tour mehr als 500 000 Leute an den Strecken verfolgt. Zudem gab es Millionen TV-Zuschauer.

Flankiert wird die letzte Etappe von zwei sogenannten Jedermannrennen für Amateur-Radrennfahrer und -fahrerinnen. Start und Ziel einer kürzeren, 67 Kilometer langen Bremer Runde und einer längeren, 106 Kilometer langen Weserrunde ist jeweils Bremen.

Ins Gehege kommen sich Profi- und Hobby-Fahrer aber nicht, versichert Sandra Schmitz, Sprecherin der Deutschland-Tour. „Das ist minutiös geplant und mit viel Zeitpuffer versehen.“ Mit rund 3000 Teilnehmenden rechnen die Veranstalter.

Die beiden Jedermann-Runden führen auch durch die Samtgemeinde Thedinghausen (siehe Karte); die kürzere Bremer Runde durch Emtinghausen, Thedinghausen und Riede, die längere Weserrunde nimmt zudem Blender mit.

Hinsichtlich des Verlaufs des Profirennens machen die Veranstalter zurzeit noch widersprüchliche Angaben. Im Streckenporträt zur vierten Etappe heißt es auf den Internetseiten von www.deutschland-tour.com: „Topfeben und nahezu auf Meeresniveau geht es von Hoya in die Freie Hansestadt. Einzig in Richtung Syke unterbricht das Friedeholz-Waldgebiet mit seinen kleinen Erhebungen das Tiefland. Das Profil nennt ebenso Syke. Doch die dort ebenfalls hinterlegten GPX-Daten mit dem genauen Streckenverlauf lassen die Profis auf einer Strecke aus Hannover kommend von Hoya aus über Oiste, Blender, Hiddestorf, Wulmstorf, Thedinghausen und Riede nach Bremen sausen.

Erklärung für den Widerspruch: Laut Maren Hopf von der Projektleitung der Deutschland-Tour konnte der ursprünglich über Syke führende Verlauf aus unterschiedlichen Gründen nicht gehalten und musste zugunsten der Samtgemeinde Thedinghausen umgeplant werden. Bei den Jedermann-Touren sei darauf geachtet worden, dass es keine Kollision mit dem erhöhten Verkehrsaufkommen wegen des Brokser Marktes komme.

Im Hintergrund laufen schon die Vorbereitungen der Polizei, was die Verkehrssicherheit anbelangt. Einsatzkräfte aus verschiedenen Polizeiinspektionen aus Niedersachsen und Bremen arbeiten hier zusammen. Sarah Schlierkamp von der Polizeiinspektion Verden teilt zu den beiden Jedermannrennen, die um 8.45 Uhr in Bremen starten, mit, dass sie sich nach gemeinsamem Beginn in Bahlum trennen. Die Teilnehmenden würden ab 9.30 Uhr (je nach Geschwindigkeit) in Emtinghausen erwartet (Bremer Runde), gegen 10.30 Uhr die ersten Hobbyfahrer der Weserrunde in Thedinghausen. Fünf Stunden später würden die Profis durch Thedinghausen fahren.

Impression von einer früheren Etappe der Deutschland-Tour im Jahr 2022. © D-Tour

Schlierkamp: „Die Sicherheit der Teilnehmenden hat eine hohe Priorität. Während der Rennen wird daher die Strecke komplett für den öffentlichen Fahrzeugverkehr gesperrt. Es handelt sich um ein hochdynamisches Rennen. Daher werden auch die Sperrungen der Straßen, Kreuzungen, Einmündungen dynamisch geregelt. Von der Polizei sind einige dieser Kreuzungen oder Einmündungen als besonders relevant bewertet worden. An diesen Positionen wird die Polizei Präsenz zeigen.“ Die Hauptanzahl der Sperrpunkte werde jedoch durch das Helferteam des Veranstalters abgedeckt, so die Polizeisprecherin.

Aufgrund der hohen Fahrgeschwindigkeiten der Rennräder seien Überquerungen der Strecke zu bestimmten Zeiten absolut ausgeschlossen. Wer auf einen Sperrpunkt zufahre, solle die Durchfahrt des Fahrerfeldes abwarten und nicht eine andere Umfahrungsroute wählen, die ebenfalls die Strecke kreuzen würde. Es sei davon auszugehen, dass das Fahrerfeld in seiner Gesamtheit die einzelnen Streckenposten jeweils nach circa 25 Minuten passiert haben wird, sagt Schlierkamp.

Umleitungen würden nicht ausgeschildert, da man grundsätzlich nur mit zeitlich begrenzten Sperrungen zu rechnen habe. „Die Polizei empfiehlt dringend, den Anweisungen an den Sperrposten zu folgen. Das gilt nicht nur für die von der Polizei betreuten Punkte, sondern auch für diejenigen, die durch Personal des Veranstalters abgedeckt sind. Es handelt sich in allen Fällen um verkehrsbehördlich angeordnete Sperrungen.“

Was die Samtgemeinde hinsichtlich der Radrennen plant, war auch am Freitag nicht in Erfahrung zu bringen, weil Verwaltungschefin Anke Fahrenholz noch mit den Veranstaltern ein Gespräch führen musste, dessen Ergebnis bei Redaktionsschluss am Abend noch nicht feststand.

Wer bei den Jedermannrennen Bremer Runde und Weserrunde mitfahren möchte, meldet sich auf den Internetseiten der Deutschland-Tour an. Eine Teilnahme kostet um die 100 Euro. Damit verbunden ist eine Spende für die Hilfsorganisation Plan International.

Von Philipp Köster