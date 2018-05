8. Ölmühlenfest: Nur den Pralinen war's zu warm

„Ich glaube, heute können wirklich alle zufrieden sein“, strahlte Andreas Meyer. Er und Anna Hubach haben in Wulmstorf das alte Mühlengelände von Heinz und Marianne Meyer gekauft und ihren Betriebsstandort von Hagen-Grinden dorthin verlegt.

Produktion, Versand und Verkauf wurden in der Mühle untergebracht. Und „jetzt, wo alles eingerichtet ist und alles läuft, haben wir hier zum Ölmühlentag eingeladen“, sagte Andreas Meyer, gerade mal durchpustend nach einer Betriebsführung und dann schon wieder unterwegs, um Fragen der Besucher zu beantworten.

Das Ambiente stimmte. Die schmiedeeisernen Tore an der Hofeinfahrt waren einladend weit geöffnet. Mit geführten Besichtigungen, bunten Ständen und Unterhaltungsprogramm hatte das „Wesermühlen“-Team einiges auf die Beine gestellt. Tatkräftige Unterstützung erfuhr man durch den Dorfverein und viele Wulmstorfer, die sich für Kaffee und Kuchen verantwortlich zeigten. Dass auch noch die Sonne vom blauen Himmel strahlte, war quasi das i-Tüpfelchen.

Viel zu entdecken und zu kaufen gab es an den Ständen auf dem Hofgelände.

Die Betriebsführungen fanden großen Anklang.

+ Verschiedene Öle konnten in der Mühle probiert werden. © Albrecht

Draußen auf dem Hof waren zwar unendlich viele Bänke und Tische aufgestellt, aber die Sitzplätze trotzdem rar. Besucher konnten sich über mehr als 20 Stände freuen, an denen zum großen Teil biologisch und regional erzeugte Leckereien verkauft wurden: Büffel- und Kuhkäse, Bio-Weine, Gewürze, Kräuter und Eis, Honig, Rinderbratwurst, frisch gepresster Orangensaft und Pades Chickenburger. Der Mann am Pizzastand konnte gar nicht schnell genug Teiglinge formen, belegen und backen, so groß war die Nachfrage.