Posaunenblasen draußen unmöglich

Wegen Dauerregens Umzug in Rieder Kirche

+ Die Posaunisten verbreiteten in der Kirche mit ihren Klängen eine herrliche Stimmung. - Foto: Behr

RIEDE - Der Dauerregen am Samstagabend machte der Posaunenchor-Gemeinschaft Riede-Thedinghausen einen Strich durch die Rechnung. Das seit Jahrzehnten am ehemaligen Denkmalsplatz mitten in Riede stattfindende, traditionelle Posaunenblasen unter Leitung von Andreas Schley musste in die St. Andreas-Kirche verlegt werden. Dort boten dann die neun Bläserinnen und Bläsern dem Publikum ein rund einstündiges, festliches Musikprogramm.