Pornodreh in Lunser Kirche

Von: Philipp Köster

In der Lunser Kirche sollen zwei Personen einen Pornoclip gedreht haben. © sp

Lunsen – Zwei Personen sollen bereits im April dieses Jahres in der Lunser Kirche ein Video mit pornografischen Inhalten gedreht und dann auf verschiedenen Videoplattformen hochgeladen haben. „Natürlich ohne Drehgenehmigung“, wie die Kirchenvorstandsvorsitzende der Kirchengemeinde Lunsen, Pastorin Anja Sievers, in einem Schreiben an die Presse mitteilt.

Der Kirchenvorstand hat ihr zufolge Anzeige erstattet und die Löschung des Clips erwirkt. „Gegen eine der für den Videoclip verantwortlichen Personen wurde von der Staatsanwaltschaft inzwischen ein Strafbefehl wegen Störung der Religionsausübung beim zuständigen Amtsgericht beantragt. Gegen die zweite Person ist das Ermittlungsverfahren noch nicht abgeschlossen.“ Weitere Auskünfte will der Kirchenvorstand nicht geben, weil das Verfahren noch laufe, so Anja Pastorin Sievers. pk