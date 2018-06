Planspiel zur Baumpark-Erweiterung in Thedinghausen

Thedinghausen - Der Thedinghauser Baumpark ist ohne Zweifel eine Attraktion, die weit über die Ortgrenzen hinausreicht. Das angrenzende Schloss Erbhof, die Geflügelzuchtanlage, der Abenteuerspielplatz, die Boulebahn, der Wohnmobilstellplatz und mehr fügen sich ideal in und an den Baumpark ein.

Das ist allemal Grund für Erweiterungspläne, die jetzt in der Sitzung am Donnerstagabend im Gasthaus Niedersachsen dem Gemeinderat vorgestellt wurden. Bereits im direkten Vorfeld der Sitzung hatten viele Ratsmitglieder die Gelegenheit genutzt, um ein von „Baumparkvater“ Hans Schröder erarbeitetes Modell in Augenschein zu nehmen.

Hans Schröder plant, das Areal auf zwei Flächen von rund drei beziehungsweise acht Hektar über die Landwehr hinaus in Richtung Eyter zu erweitern. Im Wesentlichen soll dabei das bisherige Baumpark-Konzept beibehalten werden. Auf den neuen Flächen soll dann durch Anpflanzungen eine Sortimentserweiterung um 120 bis 150 Sorten erfolgen. Bestandteil des Konzeptes sind zudem unter anderem die Erschließung durch weitere befestigte Wege, die Anlage eines Renaissance-Gartens in Erbhof-Nähe sowie ein Waldlehrpfad. Um die im hinteren Bereich des vorgesehenen Areals in die Eyter mündende Landwehr überqueren zu können, ist zudem der Bau einer kleinen Brücke notwendig. Auch die „Parkplatz-Wiese“ an der Landesstraße soll durch Bepflanzung optisch aufgewertet werden. Die von Hans Schröder ins Auge gefassten Flächen befinden sich in Gemeindebesitz. Eine Umsetzung könnte bereits 2019/2020 in Angriff genommen werden.

Diplom-Geografin Perdita Fricke orientierte sich auf den beiden genannten Flächen durchaus an den Schröder-Ideen. Sie brachte im Zuge der Neuanpflanzungen perspektiv auch einen Friedwald sowie die Verschönerung des Schotterparkplatzes durch mobile Pflanzkübel ins Gespräch. Perdita Fricke präsentierte zudem eine noch größere Lösung, nämlich die Einbindung von zwei weiteren Flächen von je rund vier Hektar Größe in Richtung Holtorf, die derzeit landwirtschaftlich genutzt werden. Sie setzte bei ihren Planungen auch auf kleinräumige Einzelprojekte innerhalb der Baumpark-Erweiterung, die Berücksichtigung zusätzlicher ökologischer Belange, die Einbindung von Biotopen, Blühstreifen und die Anpflanzung eines klimarelevanten Laubwaldes (der in Thedinghausen sowieso Mangelware ist). Die Realisierung dieser Ideen, Stück für Stück, würde, so Perdita Fricke, mehrere Jahre in Anspruch nehmen.

Die letztgenannten Flächen befinden sich allerdings nicht im Besitz der Gemeinde, so dass hier zunächst noch (erfolgreiche) Ankaufsgespräche geführt werden müssten.

Die Baumpark-Erweiterung kostet natürlich. Der erste Bauabschnitt (Fläche eins und zwei) wurde von Perdita Fricke mit knapp 500 000 Euro kalkuliert, für die beiden anderen kämen noch einmal rund 400 000 Euro hinzu. Unter Umständen könnten im Falle einer Realisierung Zuschüsse aus verschiedenen Töpfen fließen. Bei der Umsetzung des Projektes wäre, je nach Ausführungsvolumen, die Einstellung von Gärtnern erforderlich, da der Bauhof und die ehrenamtlichen Hans-Schröder-Helfer die Pflege nicht mehr bewältigen könnten.

Der Rat hörte sich die Ausführungen an. Eine Entscheidung in dieser Sache steht, nicht zuletzt angesichts der zu erwartenden Kosten, noch aus. Allerdings wurde bereits im Verlauf der Sitzung angedacht, die möglichen neuen Baumparkareale als Ausgleichsflächen bauwütigen Nachbarkommunen (Achim, Bremen) anzubieten, wodurch eine größere Summe wieder hereinkommen würde. Allerdings wäre Thedinghausen dann in seiner Planungshoheit beschränkt.

sp