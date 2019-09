Pedelec-Fahrerin bei Unfall mit Auto schwer verletzt

Eine Pedelec-Fahrerin ist am Freitag bei einem Unfall in Thedinghausen schwer verletzt worden.

Thedinghausen - In Thedinghausen ist es am Freitag um 10.20 Uhr laut Angaben der Polizei zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 55-jähriger Thedinghauser befuhr demnach mit seinem Auto die Verdener Straße und bog in eine Seitenstraße ab.

Dabei übersah er offenbar eine 73-jährige Pedelec-Fahrerin, die von hinten auf dem Radweg in selbige Richtung fuhr. Durch den Zusammenprall wurde die Frau schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

kom

