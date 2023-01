Pastorin Anja Sievers sagt ihrer Lunser Kirchengemeinde Lebewohl

Der Chor der (ehemaligen) Konfirmanden erfreut Pastorin Anja Sievers mit einem Abschiedssong. © Albrecht

Lunsen – Die entzündeten Kerzen entlang der Bänke in der Lunser Kirche waren die optische Erinnerung an eines ihrer „Babys“: Die samstagabendlichen Kirchenscheingottesdienste hatte Pastorin Anja Sievers während ihrer neunjährigen Amtszeit in der Gemeinde etabliert – und damit ein neues Publikum in die Kirche gelockt.

Viele Kerzen also bei oftmals ausgeschaltetem Kronleuchter trugen am Samstagabend zu einem stimmungsvollen Rahmen beim Abschiedsgottesdienst der 38-Jährigen im sehr gut besuchten Gotteshaus bei. Es war ein beeindruckender, zuweilen ergreifender Abend.

Dafür sorgte unter anderem die Pastorin selbst mit einer hochemotionalen, an den Gekreuzigten gerichteten Rede, in der sie ihre Zeit in Lunsen mit allen Höhen und Tiefen Revue passieren ließ. Neben dem Dank an die Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter war ihr auch der Dank an ihren Gott wichtig, der sie in ihrem Leben mit seinen „Plan“ stets gut geführt habe.

Mit Applaus verabschieden Wegbegleiterinnen der Kirchengemeinde Lunsen und des Krankenhauses Achim sowie Superintendent Fulko Steinhausen Pastorin Anja Sievers. © Albrecht

Besonders und auffällig auch die große Anzahl junger Leute an diesem Abend: Neben dem Kinderchor unter Leitung von Julio Fernandez trat ein Ensemble (ehemaliger) Konfirmandinnen und Konfirmanden auf. Die Konfirmandenarbeit war ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit der Pastorin neben besonderen Gottesdiensten (etwa zum Fasching oder zum Thema Schuhe).

„Du hast uns die Welt geschenkt“: Der Kinderchor unter Leitung von Julio Fernandez singt sich in die Herzen der Gemeinde. © Heiner Albrecht

Anja Sievers habe so manche Neuerung am Anfang ihres Wirkens im „ICE-Tempo“ eingeführt, sagte Kirchenvorsteherin Inge von Salzen in ihrer Abschiedsrede. Und die Pastorin habe die Landkirchengemeinde Lunsen aus ihrem Dornröschenschlaf „nicht wachgeküsst, sondern wachgerüttelt“. Die Mitarbeitenden hätten viel Spaß mit ihr haben können, aber auch den heiligen Ernst zu spüren bekommen, mit der sie ihren Dienst versehen habe.

Superintendent Fulko Steinhausen würdigte die Arbeit der scheidenden Geistlichen in Kirchengemeinde und Krankenhausseelsorge, die mit ihrem Mann, dem „Bio“-Gemeinden-Pastor Sebastian Sievers, nach Bad Nenndorf wechselt, als „glaubwürdiges Zeugnis der Liebe Gottes“. Steinhausen schenkte ihr eine Ikone aus Griechenland, „aber nicht handgemalt, so viel Geld hat der Kirchenkreis nicht“.

Pastor Joachim Dallmeyer, mit dem sie in ihrer Zeit etliche Gottesdienste gefeiert hatte, sang ein auf Anja Sievers umgetextetes Lied nach „Rote Lippen soll man küssen“ von Cliff Richard. Das war schon so etwas wie der musikalische Übergang zu Empfang und Party mit DJ im Anschluss an den Gottesdienst im Gemeindehaus.

