Besucherrekord beim „Denkanstoß“ in Blender

Pastor van Nguyen erklärt Heimatland

+ Vertrat Pastor Sebastian Sievers in Blender während dessen Elternzeit und stellte jetzt am Themenabend über Vietnam im Gemeindehaus sein Heimatland in Wort, Bild und Ton näher vor: De van Nguyen, Pastor im Ruhestand. Anschließend ließ er sich Zeit für Gespräche mit Besuchern der Veranstaltung.

Blender - Ob es am Referenten, am Thema oder am neuen Gemeindehaus lag, ist nicht herauszufinden: Die jüngste „Denkanstoß“-Veranstaltung der Kirchengemeinde Blender verzeichnete jedenfalls laut Pastor Sievers einen Besucherrekord. Eingeladen hatte die „Lebendige Gemeinde“ zum Abend über Vietnam. Der Vortrag wurde von Pastor in Ruhe De van Nguyen gehalten, der in Blender Ortspastor Sievers während dessen Elternzeit vertreten hatte.