Party mit einer Prise Nachdenklichkeit

Die Dorfgemeinschaft von Emtinghausen und Bahlum feiert zum 43. Mal ihr Erntefest

+ Das DRK war mit einer Pferdekutsche im Erntefestumzug dabei.

Emtinghausen / Bahlum - Zum 43. Mal feierte die große Dorfgemeinschaft von Emtinghausen und Bahlum am Wochenende Erntefest, und die Besuchermassen strömten nur so herbei, als 27 Treckergespanne, eine Pferdekutsche und zwei Sonderfahrzeuge am Samstagnachmittag auf dem Schützenplatz in Emtinghausen eintrafen.