Kreisfeuerwehrtag in Morsum: 59 Ortswehren wollen Turniersieg

Am Sonntag

Morusm - Morsum wird am Sonntag Schauplatz des Kreisfeuerwehrtages 2018. Die Feuerwehr Morsum/Ahsen-Oetzen ist anlässlich ihres 25-jährigen Bestehens Gastgeber. Der Wettbewerb läuft auf dem Sportplatz der Grundschule. Dieser ist von de Größe her bestens für das Ereignis geeignet, aber an diesem Tag nur über die Verdener Straße von der Ortsmitte her anfahrbar.