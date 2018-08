Oister Dorfgemeinschaft in der Baalk-Zentrale

Familienbetrieb mit heute 24 Filialen

+ Christof Baalk gab einen Einblick in die Entwicklung des Bäckereiunternehmens, das seine Wurzeln in Blender hat.

Oiste/Verden - Zu Baalk Backbord an der Max-Planck-Straße in Verden führte die alljährliche Radtour der Oister Dorfgemeinschaft. Zunächst stärkte sich die Gruppe dort beim „Genießerfrühstück“. Anschließend erhielten alle durch Christof Baalk einen Einblick in die Entwicklung der Bäckerei von der Gründung 1959 in der ehemaligen Molkerei in Blender durch Paul und Lina Baalk bis zum Bau der neuen Bäckerei und der heutigen Filiale in Blender.