„Ohne Kinder stirbt diese Gemeinde“

Von: Philipp Köster

Rund 130 Kinder werden in der Kita Riede in zwei Krippen- und vier Kindergartengruppen betreut. © Schlüter-Ehrecke

Riede – Fast drei Stunden hatten die Mütter und Väter am Dienstagabend auf den Holzbänken in der Grundschulmensa ausgeharrt, ehe sie in der Einwohnerinnen- und Einwohnerfragestunde der Rieder Ratssitzung die Gelegenheit ergreifen durften, auf ihre große Sorgen hinzuweisen: die Personalsituation an der Kita Riede und die fehlenden Plätze.

Wie berichtet, hatten die Eltern in der Weihnachtszeit in einem zweiseitigen Hilferuf an die Verwaltungsspitze diese Themen angesprochen. Von Stunden- und Gruppenausfällen war darin die Rede, von der großen Belastung des Bestandspersonals wegen Unterbesetzung, von Familien und insbesondere alleinerziehenden Elternteilen, die Angst um ihren Job haben, weil sie wegen geschlossener Gruppen nicht arbeiten können. Und von Kindern, denen die vertraute Bindung zur Bezugserzieherin fehlt. „Dieser Zustand ist für alle Beteiligten nicht länger tragbar“, hieß es in dem Schreiben des Elternbeirates.

Eine Mutter fragte nun in der Ratssitzung nach und wunderte sich, dass es keine Antwort gegeben habe. Gemeindedirektorin Anke Fahrenholz entgegnete, die neue Kita-Koordinatorin der Samtgemeinde, Jasmin Möhlenbrock, werde sich mit dem Elternbeirat in Verbindung setzen und die Fragen beantworten.

Eine erste Botschaft der personellen Entspannung überbrachte Amtsleiter Sönke Haverich: Neues Personal sei gewonnen worden, es gebe in Riede nur noch eine unbesetzte Stelle. „Wir sind personalmäßig gut aufgestellt.“

Ein Vater mahnte Anstrengungen in den Ausbau der Kitas und die weitere Akquise von Personal an. Kinderbetreuung dürfe (vor dem Hintergrund der Haushaltsberatungen in dieser Sitzung, d. Red.) nicht nur als bloßer Kostenfaktor gesehen werden. „Ohne Kinder stirbt diese Gemeinde“, sagte er.

Eine Mutter sprach die aus ihrer Sicht zu knappen Betreuungszeiten in einigen Gruppen an. „Von 8 bis 12 Uhr ist zu wenig. Das ist von damals.“ Anke Fahrenholz zeigte Verständnis, gab aber zu bedenken, dass das alles für eine Gemeinde auch leistbar sein müsse. Riede sei im Vergleich zu den anderen Kommunen der Samtgemeinde gut aufgestellt. Nachmittagsbetreuung sei schwer zu verwirklichen, weil viele Erzieherinnen selbst Mütter und dann zu Hause seien.

Sönke Haverich ergänzte, der Rechtsanspruch umfasse vier Stunden Betreuung, nicht acht. Alles über vier Stunden sei für die Gemeinden ein Kraftakt. Realistisch sei eine Betreuung von sechs Stunden.

Schon beim Tagesordnungspunkt „Weiterer Ausbau des Obergeschosses in der Kita Felde für eine zweite Kindergartengruppe“ war es zuvor um diese Themen gegangen. Haverich sagte, der Bedarf sei da, eine ab 2024 vierzügige (zwei mal Krippe, zwei mal Kindergarten) Kita in Felde zu haben. Die Gemeinde Riede müsse den Kindergarten-spezifischen Ausbau tragen, die Samtgemeinde zahlt den Krippen-spezifischen, Familie Grashoff (ehemals Schierlohs Gasthaus) den Umbau als solchen.

Das Votum für die erweiterte Erweiterung war eindeutig. „Wir sind gut beraten, das Angebot der Grashoffs anzunehmen“, sagte Joachim Otten (CDU). Jürgen Winkelmann (SPD) ergänzte, die Kita Riede sei ausgelastet, Investitionen in die Felder Kita seien sehr gut. Sein Parteifreund Harald Lochte sagte, die Rieder Kindergärten suchten in der Samtgemeinde ihres gleichen. Der Haushalt sei geprägt von Ausgaben für die Kinderbetreuung. Umso größer sei seine Sorge vor der „Übertragung des Kindergartenwesens in die Anonymität der Samtgemeinde, was von den Grünen und der CDU unterstützt wird“. Haverich entgegnete, die Ansprechpartner im Rathaus würden auch nach einer Übertragung in Samtgemeindehand keine anonymen Personen sondern die gleichen wie jetzt sein.

Bernd Kamp (CDU) betonte, es sei wichtig, am Ball zu bleiben und sich um neues Personal zu kümmern, indem man Anreize schaffe. Die Elternschaft hatte zum Beispiel Tankgutscheine ins Spiel gebracht.

Für die Erweiterung der Kita Felde würde Koordinatorin Möhlenbrock schon jetzt nach Personal suchen, sagte Haverich. Der Start einer Interimskrippengruppe im Untergeschoss ist für den 1. August vorgesehen. Tankgutscheine an Kita-Personal zu verteilen, sei nicht verboten, aber dann würde man Begehrlichkeiten auch bei den anderen Mitarbeitenden der Verwaltung wecken.

Hinsichtlich der Belegung für das neue Kitajahr sagte der Amtsleiter: „Wir sind sehr bestrebt, die Rechtsansprüche zu erfüllen.“

Anke Fahrenholz griff bei der Thedinghauser Bauernkör am Donnerstagvormittag die von der SPD in der Rieder Ratssitzung am Dienstagabend abermals vorgebrachten Bedenken gegen die Übertragung der Kindergärten auf Samtgemeindeebene auf. „Größtenteils sind die Räte dafür. Da wo am meisten Entlastung nötig wäre, sind die Kirchtürme aber am höchsten.“

