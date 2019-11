Riede stimmt für Gutschein für Bauherrn: Obstbäume statt Steinwüsten-„Frevel“

Riede - Von Philipp Köster. Wie können Kommunen Einfluss auf die (Vor-)Gartengestaltung bei Neubauten nehmen und dabei grünfreie Steinwüsten und Schottergärten vermeiden? Die Gemeinden Blender und Thedinghausen probieren es nach Beschluss auf die sanfte Tour und schenken den Eigentümern eines Neubaugrundstücks einen Gutschein für einen Obstbaum im Wert von knapp 40 Euro – verbunden mit dem freundlichen Hinweis, die Gärten insektenfreundlich, artenreich und mit standortheimischen Pflanzen zu gestalten. Die Verwaltung hat einen solchen Beschlussvorschlag unlängst auch der Gemeinde Riede vorgelegt, die darüber in der jüngsten Gemeinderatssitzung diskutierte.

Werner Hasemann (SPD) war skeptisch und bezeichnete einen solchen Gutschein als ein stumpfes Schwert gegen die Verschotterung. Das Geld solle lieber dem Nabu gespendet werden. „Wer bereit ist, für Kunstbäume und Schotter mehrere Tausend Euro auszugeben, wird von seinem frevelhaften Tun nicht ablassen.“

Einfluss auf die Gartengestaltung könne der Rat nur über Vorgaben der Bebauungspläne nehmen. „An die jetzigen Gärten kommen wir nicht ran.“ Viele Leute zögen aufs Land, um im Grünen zu wohnen. „Sie warten aber auf das Grün der Nachbarn“, ätzte Hasemann. Und erst mal in Fahrt: „Wir sollten mal mit Greta Thunberg durch die Felder Dorfstraße gehen. Die würde einen Brechreiz kriegen.“

Viele Grundstücke seien zu 100 Prozent versiegelt, so der Sozialdemokrat. Auch Bürgermeister Jürgen Winkelmann (SPD) und Joachim Otten (CDU) warben in milderen Worten für mehr Grün bei künftigen Neubauvorhaben. Hasemann ergriff abermals das Wort und erinnerte an Paragraf 9 der Niedersächsischen Bauordnung, wonach nicht überbaute Flächen von Baugrundstücken so herzurichten und zu unterhalten seien, dass sie nicht verunstaltet wirken.

„Das gilt auch für Riede.“ Gemeindedirektor Harald Hesse entgegnete, dass der Kreis nicht alle Bauvorhaben überprüfen könne. Das sei eine Frage des Personals. Angesichts des Vollzugsdefizits sei die Bauordnung trotz ihrer Gültigkeit nicht überall auch durchzusetzen. Die Verwaltung habe in Neubaugebieten mehr Einfluss, wenn sie die Grundstücke selbst erschließe und mit einem Investor / Käufer einen städtebaulichen Vertrag abschließe. „Das war hier aber nie die Praxis.“

Hasemann forderte eine Gestaltungssatzung für die B-Pläne mit entsprechenden Textbausteinen für mehr Grün. Hesse sagte zu, solche Textbausteine für die Bauanträge entwickeln zu lassen. Am Ende sprach sich das Gremium einstimmig dafür aus, jedem Bürger, der in Riede neu baut, einen Gutschein zu schenken, mit dem er einen Apfel-, Birnen-, Kirsch- oder Zwetschgenbaum als Halbstamm und Containerware kaufen kann.