Neuer Mobilfunkmast in Hiddestorf: O2 Telefónica treibt 5 G-Ausbau in Blender voran

Von: Philipp Köster

Ein solcher Mobilfunkmast steht jetzt in Hiddestorf. © O2

In Hiddestorf entsteht ein neuer Mobilfunkmast des Anbieters O2 Telefónica. Damit soll der 5G-Ausbau weiter vorangetrieben werden.

Samtgemeinde / Blender – Immer wieder beklagen sich Bürgerinnen und Bürger der Samtgemeinde Thedinghausen über die aus ihrer Sicht maue Internet- und Mobilfunkversorgung vor allen in den schwächer besiedelten kleinen Ortschaften. Zugleich werben mehrere Anbieter in den Grundzentren um neue Kundinnen und Kunden – und lassen Hochgeschwindigkeits-Glasfaserleitungen verlegen;

allerdings nicht in einem Aufwasch, sondern nacheinander, weil ein gemeinsames Vorgehen nicht in die Tat umgesetzt werden konnte, was zum Beispiel im vergangenen Jahr in Thedinghausen jede Menge Kopfschütteln verursacht hatte.

Kürzere Reaktionzeiten

Abhilfe im Mobilfunkbereich verspricht jetzt der Telekommunikationsanbieter O2 Telefónica. Das Unternehmen bringt nach eigenen Angaben schnellen 5 G-Mobilfunkstandard nach Blender: Der Netzbetreiber hat soeben einen neuen 5 G-Standort im Ortsteil Hiddestorf in Betrieb genommen. Weitere würden im Zuge der laufenden 5 G-Ausbauoffensive folgen, heißt es.

Mit 5 G würden die Kundinnen und Kunden in Blender somit von höheren Downloadgeschwindigkeiten und kürzeren Reaktionszeiten bei der mobilen Datennutzung profitieren.

5G für alle Bis 2025 will O2 die Bevölkerung mit 5 G versorgen. Dafür investiert der Anbieter nach eigenen Angaben aktuell jährlich über eine Milliarde Euro in ein verbessertes Mobilfunknetz. Laut dem Konkurrenzunternehmen Telekom können bereits 75 Millionen Menschen das 5 G-Netz der Telekom nutzen.

Gleichzeitig ermögliche 5 G neue Anwendungsmöglichkeiten: neben Social-Media-Nutzung Musik- und Videostreaming, Mobile Gaming (Handyspiele) und Virtual/Augmented Reality (Zusammenspiel von digitalem und analogem Leben mittels der Kamera des Smartphones und über eine Brille). Zudem sei 5 G für industrielle Netze geeignet – unter anderem für die Vernetzung von Maschinen und Anlagen in Produktion und Logistik.

Um den Standard zu nutzen, müssen die Kundinnen und Kunden ein 5 G-fähiges Smartphone und einen 5 G-fähigen Mobilfunktarif haben. Der neue Standard ergänze das bereits umfänglich ausgebaute 2 G (GSM)- und 4 G (LTE)-Netz von O2 vor Ort. Parallel zum 5 G-Ausbau treibe Telefónica O2 auch die Erweiterung seines 4 G (LTE)-Netzes weiter voran, da ein Großteil der Kundinnen und Kunden im Alltag weiterhin auf diesen Standard angewiesen sei. ps / pk