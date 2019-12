Zu Nikolaus die volle Breite

Firma Bungalski baut zwei Glasfasertrassen, um ein stabiles Netz zu gewährleisten

+ Der Breitbandausbau im östlichen Teil der Samtgemeinde Thedinghausen erfährt mit dem Ausbau zweier Trassen eine Fortsetzung. Foto: dpa

Blender / Thedinghausen – „Wenn alle im Ort Netflix gucken, können wir in der ARD-Mediathek keinen kompletten Film mehr sehen.“ Was Dirk von Salzen aus Einste vor ein paar Wochen im Gemeinderat Blender und gegenüber der Kreiszeitung schilderte, war das Problem, dass in einigen Ortsteilen von Blender und Thedinghausen vor allem abends die Bandbreite rapide von 190 auf 6 Mbit sinkt.