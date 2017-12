Nicht auf Holzhack festgelegt

BEPPEN / THEDINGHAUSEN - Einstimmigkeit im Samtgemeinderat auf der Sitzung im Beppener Schützenhaus: Zwar sollen künftig überwiegend erneuerbare Energien zur Wärmeversorgung der Gudewill-Schule, Gustav-England-Halle und Nils-Holgersson-Grundschule in Thedinghausen eingesetzt werden.

Sich dabei schon auf die Nutzung von Biomasse in Form so genannter Holzhackschnitzel festzulegen, wurde jedoch abgelehnt. Zunächst soll ein unabhängiges Institut mögliche Varianten des Einsatzes regenerativer Energien im Hinblick auf Machbarkeit, Kosten und ökologische Vorteile prüfen und vergleichen.

Er habe schon Kontakt zur Fraunhofer-Gesellschaft in Bremen. Das Institut sei fachlich in der Lage, eine solche Expertise zu erstellen, teilte Samtgemeindebürgermeister Harald Hesse mit. Dieter Tank (FDP) forderte, bei Überlegungen zur künftigen Energieversorgung auch an Einsparmöglichkeiten etwa durch bessere Wärmedämmung oder gut isolierte Fenster zu denken. Alle wichtigen Aspekte zum Thema müssten „mit eingepflegt werden“, stimmte Hesse zu.

Derzeit werden die erwähnten Gebäude mit Erdgas versorgt. Das soll mittelfristig geändert werden. Die Bremer Firma Beks hatte schon ein Wärmeversorgungskonzept für die Gudewill-Schule auf Basis von „Holzhackschnitzeln von Landschaftspflegeholz“ vorgestellt. Investitionen in der Größenordnung von 800 000 Euro wären dafür laut Samtgemeindeverwaltung erforderlich. Rund 340 000 Euro an Zuschüssen seien zu erwarten. - la