Neues Volkshochschulprogramm liegt vor

TheDIngHausen - Soeben erschienen ist das neue Kreisvolkshochschul(KVHS)-Programmheft für Frühjahr/Sommer 2018. Es enthält einige Veränderungen in Sachen Zuständigkeiten. So ist Erika Ziemann nun neue Programmbereichsleiterin für gleich drei Gemeinden: Ottersberg, Oyten und auch Thedinghausen. Hier war bekanntlich der im Vorjahr leider verstorbene Burkhard Winkel KVHS-Leiter gewesen.

Das Kursangebot in der Samtgemeinde reicht von Mathematik und Englisch bis zu Taijiquan, Bauchtanz, Fitness und Bewegung bis ins Hohe Alter sowie spielerischem Eltern-Kind-Turnen. Zwei Hatha-Yoga-Kurse in Blender kommen hinzu.

Volkshochschul-Veranstaltungsorte sind die Gudewillschule in Thedinghausen, Gemeindehaus, Grundschule und Linke-Hof in Blender sowie „Bücherkiste“ und Ilse Lichtenstein-Rother-Schule in Riede. - la